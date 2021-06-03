Нардепы внесли изменения в процесс обжалования публичных закупок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Верховная Рада на заседании в четверг приняла во втором чтении проект закона № 5309 о совершенствовании системы обжалования публичных закупок. Решение поддержало 273 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Детали
Документом Статья 18 Закона Украины "О публичных закупках" приводится в соответствие с положениями Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий Антимонопольного комитета Украины в сфере публичных закупок", которым введены институты уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок и комиссий по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.
Кроме того, в указанной статье вносятся коррективы, которые касаются усовершенствования процесса подачи и рассмотрения жалоб. В частности, предполагается подачи жалоб в электронной форме путем заполнения унифицированных форм, что в дальнейшем позволит упростить обработку жалоб и формирование аналитики по функционированию системы обжалования.
Кроме того, законопроект предусматривает, что в случае обжалования тендерной документации субъект обжалования обязан предоставлять доказательства наличия нарушенных прав и охраняемых законом интересов, что позволит обеспечить равенство прав и обязанностей сторон в процессе обжалования и не допускать злоупотребления участниками правом на обжалование.
Предусматривается повышение прозрачности процесса обжалования, в частности благодаря публичности запросов органа обжалования и ответов на них. Вместе с тем, в случае нарушения субъектом обжалования, заказчиком сроков и порядка предоставления информации, предусмотренных настоящей частью, такая информация может быть не учтена органом обжалования при рассмотрении такой жалобы.
Дополнение
По информации парламентариев от "Слуги народа", проект закона усиливает антимонопольный комитет и позволяет ему сконцентрироваться на своем основном задании - демонополизации и борьбе с нарушениями конкурентного законодательства.
По данным "Слуг", в 2020 году в АМКУ поступило 12 тыс. жалоб на тендеры в публичных закупках - это на 122% больше, чем в 2017 году. Очень часто жалобы, которые получает АМКУ, являются так называемым "тендерным троллингом".