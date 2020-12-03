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Нардепи підтримали законопроект, який дозволить передавати набої спортивним школам

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект № 3403, яким передбачено можливість передачі набоїв, що підлягають утилізації, окремим закладам фізичної культури і спорту. Відповідне рішення підтримав 271 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

“Пропонується законопроект, суть якого полягає в тому, що у ЗСУ є боєприпаси, які підлягають утилізації, і деякі з них можна передати закладам фізичної культури і спорту, в структурі яких є відділення зі стрільби кульової або біатлону,” — сказав під час виступу у Раді представник уряду у парламенті, нардеп від “Слуги народу” Василь Мокан.

З його слів, на сьогодні в Україні є 66 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких є відділення кульової стрільби, 19 спортивних шкіл, де є відділення біатлону, загалом в структурі цих шкіл займається більше 4 тис. спортсменів.

Так, пояснюють автори проекту закону про внесення зміни до статті 2 Закону України “Про правовий режим майна у Збройних силах України”, документ розроблено з урахуванням численних звернень керівників закладів фізичної культури і спорту, у структурі яких є відділення зі стрільби або біатлону, стосовно неможливості проводити повноцінний навчально-тренувальний процес і брати участь у змаганнях різного рівня у зв’язку з відсутністю набоїв до спеціальної спортивної зброї.

Проект закону передбачає на законодавчому рівні врегулювати питання передачі боєприпасів, що підлягають утилізації, закладам фізичної культури та спорту, у структурі яких відповідно до їх власних статутів є відділення з кульової стрільби або біатлону.

Передбачається, що боєприпаси, які підлягають утилізації, за рішенням урядом передаватимуться Збройними Силами, іншими формуваннями, які утворені відповідно до законів України, окремим закладам фізичної культури і спорту, зокрема, дитячо-юнацьким спортивним школам, закладам спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки, спеціалізованим спортивним клубам тощо для забезпечення якісного навчально-тренувального процесу.

Нагадаємо, раніше Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект № 3075 про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі” щодо ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

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