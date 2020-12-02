Рада ухвалила законопроект щодо ефективності закупівель у спортивній сфері

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект № 3075 про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі” щодо ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту. Відповідне рішення підтримав 291 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

Законопроектом передбачено здійснення закупівлі послуг, які необхідні для проведення заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та забезпечення підготовки і участі національних збірних команд України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.

Нагадаємо, 1 вересня нардепи ухвалили законопроект № 3075 у першому читанні. Ним дозволяється купувати спортивні товари чи послуги у сумі понад 50 тис. грн без спрощених процедур закупівлі.

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