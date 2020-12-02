Рада ухвалила законопроект щодо ефективності закупівель у спортивній сфері

Законопроектом передбачено здійснення закупівлі послуг, які необхідні для проведення заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та забезпечення підготовки і участі національних збірних команд України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.

Нагадаємо, 1 вересня нардепи ухвалили законопроект № 3075 у першому читанні. Ним дозволяється купувати спортивні товари чи послуги у сумі понад 50 тис. грн без спрощених процедур закупівлі.