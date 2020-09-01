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ВР підтримала законопроект щодо ефективності закупівель у сфері спорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3075 про внесення змін до ЗУ “Про публічні закупівлі” щодо ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту. Відповідне рішення підтримали 247 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

ВР підтримала законопроект щодо ефективності закупівель у сфері спорту

Так, законопроектом дозволяється купувати товари чи послуги у сумі понад 50 тис. грн без спрощених процедур закупівлі, якщо здійснюється закупівля послуг, необхідних для проведення заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та забезпечення підготовки і участі національних збірних команд України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно заступника начальника Державної установи “Укрспортзабезпечення” Міністерства молоді та спорту України, якого підозрюють у закупівлі для спортсменів незареєстрованих в Україні препаратів.

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