ВР підтримала законопроект щодо ефективності закупівель у сфері спорту

Так, законопроектом дозволяється купувати товари чи послуги у сумі понад 50 тис. грн без спрощених процедур закупівлі, якщо здійснюється закупівля послуг, необхідних для проведення заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та забезпечення підготовки і участі національних збірних команд України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно заступника начальника Державної установи “Укрспортзабезпечення” Міністерства молоді та спорту України, якого підозрюють у закупівлі для спортсменів незареєстрованих в Україні препаратів.