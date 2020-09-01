ВР поддержала законопроект об эффективности закупок в сфере спорта

Так, законопроектом разрешается покупать товары или услуги в сумме более 50 тыс. грн упрощенных процедур закупки, если осуществляется закупка услуг, необходимых для проведения мероприятий по физической культуре и спорту, физкультурно-спортивной реабилитации и обеспечению подготовки и участию национальных сборных команд Украины по видам спорта в международных спортивных мероприятиях.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя начальника Государственного учреждения "Укрспортобеспечение" Министерства молодежи и спорта Украины, которого подозревают в закупке для спортсменов незарегистрированных в Украине препаратов.