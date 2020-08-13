Нардеп пояснив, чому розвиток річкового транспорту “пробуксовує” у ВР

За його словами, документ “пробуксовує” через відсутність політичної волі розвивати водний транспорт в Україні.

"Було кілька законопроектів, альтернативних, в тому числі, від інших політсил і депутатів. Як на мене, наш законопроект блокують, тому що немає політичної волі розвивати водний транспорт", - каже він.

На переконання Лабазюка, вітчизняна водна галузь досить перспективна.

"Відродження галузі дозволить розвантажити основні дороги і залізницю від транспорту, в першу чергу - аграрного. Аграрії у розвитку водного транспорту також зацікавлені, бо це здешевить логістику для сільськогосподарських підприємств, які возять вирощену продукцію у порти", - додав він.

Документ унормовує будівництво водного транспорту в Україні. Законодавець пропонує пільги для національного виробника, однак не виключає можливості імпорту транспорту з-за кордону.

"Ми з розумінням підійшли до того, що збудувати повноцінний і в достатній кількості водний транспорт в Україні за один день ми не зможемо. Тому і пропонуємо альтернативний варіант, згідно з яким логістичні компанії можуть придбати водний транспорт за межами України, ввезти його в Україну, на тимчасовій або постійній основі. Однак зазначу, що пільгові умови в законопроекті передбачені, в першу чергу, для вітчизняного виробника. До слова додам, що в Україні є заводи і підприємства, які не лише будують, а й ремонтують водний транспорт. І це - надважливо, бо це буде приносити кошти до бюджету", - розповів нардеп.

Лабазюк каже, що прийняття законопроекту запустить український водний транспорт в реальну роботу. І додає, що проект напрацьовувався і узгоджувався профільними асоціаціями.

Нагадаємо, Мінінфраструктури заявило про відродження річкового флоту. Минулого року міністр Владислав Криклій звільнив зі скандалом керівника “Українського Дунайського пароплавства” (УДП) Дмитра Чалого і призначив туди Олексія Хомякова. Останньому вдалося вивести держпідприємство у прибуток вже у першому кварталі 2020 року. Також виявлено низку схем, за якими колишнє керівництво штучно банкрутувало УДП. Зокрема за часи Чалого було вкрадено у держпідприємства 32 баржі вартістю 5 млн дол.