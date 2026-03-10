Нардеп Георгій Мазурашу став жертвою нападу вівчарки під час пробіжки
Київ • УНН
На народного депутата Георгія Мазурашу напала німецька вівчарка під час занять спортом у парку. Власниця вигулювала собак без намордників та повідків.
Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу повідомив, що його покусав собака. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Деталі
За словами політика, це сталось 9 березня. Під час пробігу на нього кинувся собака породи німецька вівчарка.
Жінка гуляла в парку з двома вівчарками без намордників і не на повідку. Кинулась лиш одна, і на тому дякую
Як зазначив нардеп, жінка пояснила напад своєї собаки тим, що Мазурашу "надто швидко бігав".
Можливості і часу викликати поліцію не було. Але сподіваюсь, інші не постраждали. Може, бігали правильніше. Але, звісно, це неадекватно так вигулювати собак у громадських місцях
Нагадаємо
У Києві поліція притягнула до адміністративної відповідальності 44-річного чоловіка, який бив свого семимісячного собаку породи малінуа в парку Наталка.