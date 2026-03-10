Нардеп Георгій Мазурашу став жертвою нападу вівчарки під час пробіжки

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу повідомив, що його покусав собака. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

За словами політика, це сталось 9 березня. Під час пробігу на нього кинувся собака породи німецька вівчарка.

Жінка гуляла в парку з двома вівчарками без намордників і не на повідку. Кинулась лиш одна, і на тому дякую

Як зазначив нардеп, жінка пояснила напад своєї собаки тим, що Мазурашу "надто швидко бігав".

Можливості і часу викликати поліцію не було. Але сподіваюсь, інші не постраждали. Може, бігали правильніше. Але, звісно, це неадекватно так вигулювати собак у громадських місцях