Нардеп Георгий Мазурашу стал жертвой нападения овчарки во время пробежки
Киев • УНН
На народного депутата Георгия Мазурашу напала немецкая овчарка во время занятий спортом в парке. Хозяйка выгуливала собак без намордников и поводков.
Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу сообщил, что его покусала собака. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
По словам политика, это произошло 9 марта. Во время пробежки на него бросилась собака породы немецкая овчарка.
Женщина гуляла в парке с двумя овчарками без намордников и не на поводке. Бросилась лишь одна, и на том спасибо
Как отметил нардеп, женщина объяснила нападение своей собаки тем, что Мазурашу "слишком быстро бегал".
Возможности и времени вызвать полицию не было. Но надеюсь, другие не пострадали. Может, бегали правильнее. Но, конечно, это неадекватно так выгуливать собак в общественных местах
Напомним
В Киеве полиция привлекла к административной ответственности 44-летнего мужчину, который бил свою семимесячную собаку породы малинуа в парке Наталка.