Нардеп Георгий Мазурашу стал жертвой нападения овчарки во время пробежки

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу сообщил, что его покусала собака. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам политика, это произошло 9 марта. Во время пробежки на него бросилась собака породы немецкая овчарка.

Женщина гуляла в парке с двумя овчарками без намордников и не на поводке. Бросилась лишь одна, и на том спасибо - заявил Мазурашу.

Как отметил нардеп, женщина объяснила нападение своей собаки тем, что Мазурашу "слишком быстро бегал".

Возможности и времени вызвать полицию не было. Но надеюсь, другие не пострадали. Может, бегали правильнее. Но, конечно, это неадекватно так выгуливать собак в общественных местах - написал он.

Напомним

В Киеве полиция привлекла к административной ответственности 44-летнего мужчину, который бил свою семимесячную собаку породы малинуа в парке Наталка.