Напередодні опалювального сезону Центренерго залишився без грошей: куди зник прибуток національних ТЕС

"Центренерго" - єдиний національний актив в сфері теплової генерації України, до складу якої входять три ТЕС: Трипільська, Зміївська та Вуглегірська.

У 2016 році, після окупації Донбасу і втрати видобутку антрацитового вугілля, теплоелектростанції "Центренерго" в терміновому режимі стали переводити на "газове" вугілля, що видобувається шахтами на підконтрольній території. Обійшлося це платникам податків в кругленьку суму. Тільки два блоки Зміївської ТЕС коштували бюджету 175 млн грн. Всього "Центренерго" налічує 18 вугільних блоків.

Уже в 2017 році "Центренерго" заявило, що наростило прибуток в 4,9 рази (на 1 млрд 504,196 млн грн) у порівнянні з 2016 роком - до 1 млрд 891,063 млн грн. У 2018 році прибуток скоротився до 499,127 млн ​​гривень, але тим не менш ще залишався.

А ось в 2019 році щось пішло не так. Влітку 2019 року енергогенеруючою компанією став керувати менеджмент, який пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським. Сам він називав цей менеджмент "зрозумілим". Що відбувалося з липня 2019 року по травень 2020 року всім тільки належить дізнатися, але вже зараз розслідування журналістів вказують на те, що "Ценренерго" в цей час, схоже, працювало аж ніяк не на благо України, а скоріше на благо окремих фінансово - промислових груп.

"Схеми Коломойського"

Bihus.info в червні повідомили, що за період "менеджменту" Коломойського на "Центренерго" було поставлено 1,5 млн тонн вугілля компаніями бізнесмена, переважно російського походження. Українські шахти в цей час змушені були піти в простій.

Також відомо, що в другому кварталі 2020 "Центренерго" закуповувало газ у Юнайтед Енерджі, також компанії з орбіти Коломойського. За підрахунками УНН, на кожному тис.м3 "Центренерго" могло переплачувати компанії Коломойського 458 грн, а на всьому обсязі - 125 млн грн за 3 місяці.

І судячи з усього, всіх таке становище влаштовувало, адже заяви "Центренерго" про брак оборотних коштів і неможливості закуповувати вугілля з'явилися тільки зараз - після зміни "менеджменту Коломойського" і наполегливої ​​рекомендації Кабміну: повернуться до пріоритетної закупівлі українського вугілля.

"Ми єдині підтримуємо економіку українських шахт, і вимагаємо справедливого ціноутворення на вугілля!, - заявив днями в.о. генерального директора "Центренерго" Олександр Корчинський.

При цьому розслідування журналістів про закупівлі не українського вугілля він назвав брехнею.

"ПАТ "Центренерго" купує вугілля газової групи виключно на українських шахтах. Це абсолютно принципове і незмінне рішення. І всі закиди про постачання нібито з непідконтрольних територій - просто брехня", - кажуть в "Центренерго", але при цьому не вказують, в яких українських шахтах закуповувалося вугілля з осені минулого року, коли за словами Голови профспілок гірників Михайла Волинця, всі вони перебували в вимушеному простої через схем "Центренерго".

Пристрасті по "Роттердам+"

Сьогодні "Центренерго" повідомляє, що не в змозі купувати вугілля з державних шахт за ціною 1950 грн/тонна, і хоче імпортного паритету.

"Олександр Корчинський, з огляду на ціну вугілля з державних шахт по 1950 грн/тонна, запропонував звернути увагу на міжнародний паритет", - цитує свого керівника прес-служба "Центренерго".

Міжнародний паритет, як пояснюють експерти - це ціновий орієнтир для вартості вугілля. До міжнародного паритету відноситься і гучна формула "Роттердам+".

"Принцип імпортного паритету застосовується по всьому світу. Німеччина використовувала принцип імпортного паритету, Великобританія використовує принцип імпортного паритету. У світі є багато прикладів, де використовується імпортний паритет, і ми вибрали бенчмарк, щоб визначати і розраховувати ціну за імпортним паритетом", - говорить експерт Юрій Корольчук.

Сьогодні собівартість українського вугілля, за спостереженнями УНН, варіюється від 1700 грн до 18,5 тис. грн за тонну.

Найбільш дешеву ціну можуть запропонувати "Добропіллявугілля" (орендує ДТЕК) і державна шахта ім. Н.С. Сургая. Найдорожче вугілля за собівартістю у ДП "Селідоввугілля" - 18,5 тис. грн за тонну. Такий колосальний розрив учасники ринку пояснюють просто - станом шахт. Чим гірше модернізація і більший період простою - тим дорожче буде собівартість. Для того, щоб собівартість вугілля привести до спільного знаменника, а саме ринкової ціни приблизно 1800-1900 грн за тонну, держава виділяє шахтам дотації.

Але і ці ціни тепер непомірні для "Центренерго", заявляють в генеруючої компанії.

"Повна невідповідність ринкової ціни електроенергії і її собівартості при закупівлі українського вугілля за ціною 1950 грн/тонна постійно породжує нові збитки і борги. Годі й говорити про те, що навіть малоприйнятною для "Центренерго" 1950 грн за тонну - це далеко від собівартості вугілля. Адже насправді вона значно вище. І той факт, що ПАТ "Центренерго" підтримує вітчизняні шахти, закуповуючи вугілля за такою ціною і не вимагаючи імпортного паритету, як у випадку з ДТЕК, економить державному бюджету мільярдні суми дотацій на шахти на додаток до тих, які вже існують", - кажуть в "Центренерго".

Очевидно, тут вказується на те, що ДТЕК за імпортним паритетом запропонував "Центренерго" вугілля за ціною дешевше газу, який закуповувала генеруюча компанія.

"Вугілля з шахт ДТЕК Добропіллявугілля поставляється на ТЕС Центренерго за ціною імпортного паритету (Роттердам +), що відповідає європейській ціні і дешевше вугілля державних шахт і газу", - говориться в повідомленні ДТЕК.

Але навіть такий демпінг "Центренерго" знову не влаштовує. У формулі "Роттердам+" їх не влаштовує приставка "+", яка має на увазі вартість транспортування.

З урахуванням того, що "Центренерго" підпорядковується Фонду держмайна, а за державні шахти несе відповідальність Міненерго, останні також беруть участь в переговорах. Однак в своїх заявах Міненерго підкреслює, що ціни, обсяги та умови поставки вугілля на ТЕС є виключно предметом комерційних домовленостей сторін переговорів, в яких Міністерство не бере.

"Завдання Міністерства - забезпечити надійне функціонування електроенергетичного комплексу в поточних складних обставинах і створити всі умови для успішного проходження осінньо-зимового сезону. Для нас важливо, щоб вітчизняні вугледобувні підприємства відновили видобуток, а шахтарі повернулися до роботи", - зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Але "ламати, не будувати". Після сумнівних схем з компаніями Коломойського, "Центренерго" заявляє про те, що залишилося без грошей і їм терміново потрібні кредити. Самі вирішити вони проблему не можуть, і просять Буславець вибити для них гроші в банках. При чому, нагадує це, швидше, якийсь шантаж, ніж прохання. Адже інакше "Центренерго" ризикує залишитися без запасів на зиму.

"Зараз за оперативним контрактом між ВАТ "Центренерго" і ДТЕК йде відпрацювання економічних і технічних параметрів. Після аналізу яких і буде розроблений новий стратегічний контракт. У той же час, без вирішення ключових питань - справедливої ​​об'єктивної формули ціноутворення, відкриття кредитної лінії для отримання обігових коштів і скасування подвійних стандартів - "ПАТ "Центренерго" не зможе рухатися в цьому напрямку. І тут великі очікування покладені на в.о. міністра Ольгу Буславець, на підтримку якої сподівається державна компанія "Центренерго", - кажуть в генеруючій компанії.

Сигнали SOS "Центренерго"

Прохання про кредити, як вже було сказано - з'явилися тільки зараз. У всякому разі на сайті "Центренерго" з початку року і до квітня, під час "зрозумілого" Коломойському менеджменту, що не єдиної заяви про жалюгідний фінансовий стан - не було.

Важливо відзначити, що закупівлі "Ценотренерго" - не єдиний скандал з останніх. Компанію звинувачують і в тому, що вона торгує "повітрям", вбиваючи тим самим атомну енергетику і "Енергоатом". При цьому заробітки "Центренерго" на цих схемах можуть досягати мільярдних сум, кажуть журналісти-розслідувачі.

Але повертаючись до основної теми, залишаються відкритими інші питання, про які сторони зараз замовчують:

- Якби Кабмін і Міненерго не підняли питання виведення українських шахт з простою влітку, як "Центренерго" збирався проходити опалювальний сезон?

- Якщо для нього зараз здається неможливою закупівля вугілля за ціною дешевше газу, то чим мав намір запасатися "Центренерго" і його ТЕС на зиму?

- Якщо "Центренерго" фактично банкрут, то хто повинен відповісти за умисне доведення генеруючої компанії до банкрутства?

На всі ці питання УНН розраховує отримати відповіді від Фонду держмайна і "Центренерго", і залишає за ними право на репліку і коментування вищеописаної ситуації.

Також відзначимо, що на момент підготовки матеріалу "Центренерго" не надав інформацію про ціну закупівель газу і вугілля.