Накануне отопительного сезона Центрэнерго остался без денег: куда исчезла прибыль национальных ТЭС

"Центрэнерго" - единственный национальный актив в сфере тепловой генерации Украины, в состав которой входят три ТЭС: Трипольская, Змиевская и Углегорская.

В 2016 году, после оккупации Донбасса и потери добычи антрацитового угля, теплоэлектростанции "Центрэнерго" в срочном режиме стали переводить на "газовый" уголь, который добывается шахтами на подконтрольной территории. Обошлось это налогоплательщикам в круглую сумму. Только два блока Змиевской ТЭС стоили бюджету 175 млн грн. Всего "Центрэнерго" насчитывает 18 угольных блоков.

Уже в 2017 году "Центрэнерго" заявил, что нарастил прибыль в 4,9 раза (на 1 млрд 504,196 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 891,063 млн грн. В 2018 году прибыль сократилась до 499,127 млн гривен, но тем не менее еще оставалась.

А вот в 2019 году что-то пошло не так. Летом 2019 года энергогенерирующей компанией стал управлять менеджмент, который связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. Сам он называл этот менеджмент "понятным". Что происходило с июля 2019-го по май 2020-го всем только предстоит узнать, но уже сейчас расследования журналистов указывают на то, что "Ценрэнерго" в это время, похоже, работало отнюдь не на благо Украины, а скорее на благо отдельных финансово-промышленных групп.

"Схемы Коломойского"

Bihus.info в июне сообщили, что за период «менеджмента» Коломойского на "Центрэнерго" было поставлено 1,5 млн тонн угля компаниями бизнесмена, преимущественно российского происхождения. Украинские шахты в это время вынуждены были уйти в простой.

Также известно, что во втором квартале 2020 "Центрэнерго" закупало газ у Юнайтед Энерджи, также компании из орбиты Коломойского. По подсчетам УНН, на каждом тыс.м3 "Центрэнерго" могло переплачивать компании Коломойского 458 грн, а на всем объёме - 125 млн грн за 3 месяца.

И судя по всему, всех такое положение устраивало, ведь заявления "Центрэнерго" о нехватке оборотных средств и невозможности закупать уголь появились только сейчас - после смены "менеджмента Коломойского" и настойчивой рекомендации Кабмина: вернутся к приоритетной закупки украинского угля.

"Мы единственные поддерживаем экономику украинских шахт, и требуем справедливого ценообразования на уголь", - заявил на днях и.о. генерального директора "Центрэнерго" Александр Корчинский.

При этом расследования журналистов о закупках не украинского угля он назвал враньем.

"ПАО "Центрэнерго" покупает уголь газовой группы исключительно на украинских шахтах. Это абсолютно принципиальное и неизменное решение. И все упреки о поставках якобы с неподконтрольных территорий - просто ложь", - говорят в "Центрэнерго", но при этом не указывают в каких украинских шахтах закупался уголь с осени прошлого года, когда по словам Главы профсоюзов горняков Михаила Волынца, все они находились в вынужденном простое из-за схем "Центрэнерго".

Страсти по "Роттердам +"

Сегодня "Центрэнерго" сообщает, что не в состоянии покупать уголь с государственных шахт по цене 1950 грн/тонна, и хочет импортного паритета.

"Александр Корчинский, учитывая цену угля с государственных шахт по 1950 грн/тонна, предложил обратить внимание на международный паритет", - цитирует своего руководителя пресс-служба "Центрэнерго".

Международный паритет, как поясняют эксперты - это ценовой ориентир для стоимости угля. К международному паритету относится и нашумевшая формула "Роттердам +".

"Принцип импортного паритета применяется по всему миру. Германия использовала принцип импортного паритета, Великобритания использует принцип импортного паритета. В мире есть много примеров, где используется импортный паритет, и мы выбрали бенчмарк, чтобы определять и рассчитывать цену по импортному паритету", - говорит эксперт Юрий Корольчук.

Сегодня себестоимость украинского угля, по наблюдениям УНН, варьируется от 1700 грн до 18,5 тыс. грн за тонну.

Наиболее дешевую цену могут предложить "Добропольеуголь" (арендует ДТЭК) и государственная шахта им. Н.С. Сургая. Самый дорогой уголь по себестоимости у ГП "Селидовуголь" - 18,5 тыс. грн за тонну. Такой колоссальный разрыв участники рынка поясняют просто - состоянием шахт. Чем хуже модернизация и больший период простоя - тем дороже будет себестоимость. Для того, чтобы себестоимость угля привести к общему знаменателю, а именно рыночной цене примерно 1800-1900 грн за тонну, государство выделяет госшахтам дотации.

Но и эти цены теперь непомерны для "Центрэнерго", заявляют в генерирующей компании.

"Полное несоответствие рыночной цены электроэнергии и ее себестоимости при закупке украинского угля по цене 1950 грн / тонна постоянно порождает новые убытки и долги. Нечего и говорить о том, что даже малоприемлемые для «Центрэнерго» 1950 грн за тонну - это далеко от себестоимости угля. Ведь на самом деле она значительно выше. И тот факт, что ПАО "Центрэнерго" поддерживает отечественные шахты, закупая уголь по такой цене и не требуя импортного паритета, как в случае с ДТЭК, экономит государственному бюджету миллиардные суммы дотаций на шахты в дополнение к тем, которые уже существуют", - говорят в "Центрэнерго".

Очевидно, тут указывается на то, что ДТЭК по импортному паритету предложил "Центрэнерго" уголь по цене дешевле газа, который закупала генерирующая компания.

"Уголь с шахт ДТЭК Добропольеуголь поставляется на ТЭС Центрэнерго по цене импортного паритета (Роттердам+), что соответствует европейской цене и дешевле угля государственных шахт и газа", - говорится в сообщении ДТЭК.

Но даже такой демпинг "Центрэнерго" опять не устраивает. В формуле "Роттердам +" их не устраивает приставка "+", которая подразумевает стоимость транспортировки.

С учетом того, что "Центрэнерго" подчиняется Фонду госимущества, а за государственные шахты несет ответственность Минэнерго, последние также принимают участие в переговорах. Однако в своих заявлениях Минэнерго подчеркивает, что цены, объемы и условия поставки угля на ТЭС является исключительно предметом коммерческих договоренностей сторон переговоров, в которых министерство не участвует.

"Задача Министерства - обеспечить надежное функционирование электроэнергетического комплекса в текущих сложных обстоятельствах и создать все условия для успешного прохождения осенне-зимнего сезона. Для нас важно, чтобы отечественные угледобывающие предприятия возобновили добычу, а шахтеры вернулись к работе", - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Но "ломать, не строить". После сомнительных схем с компаниями Коломойского, "Центрэнерго" заявляет о том, что остались без денег и им срочно нужны кредиты. Сами решить они проблему не могут, и просят Буславец выбить для них деньги в банках. При чем, напоминает это, скорее, некий шантаж, нежели просьбу. Ведь иначе "Центрэнерго" рискует остаться без запасов на зиму.

"Сейчас по оперативным контракту между ОАО "Центрэнерго" и ДТЭК идет отработка экономических и технических параметров. После анализа которых и будет разработан новый стратегический контракт. В то же время, без решения ключевых вопросов - справедливой объективной формулы ценообразования, открытие кредитной линии для получения оборотных средств и отмена двойных стандартов - "ПАО "Центрэнерго" не сможет двигаться в этом направлении. И здесь большие ожидания возложены на и.о. министра Ольгу Буславец, на поддержку которой надеется государственная компания "Центрэнерго", - говорят в генерирующей компании.

Сигналы SOS "Центрэнерго"

Просьбы о кредитах, как уже было сказано - появились только сейчас. Во всяком случае на сайте "Центрэнерго" с начала года и до апреля, во время "понятного" Коломойскому менеджменту, не единого заявления о плачевном финансовом состоянии - не было.

Важно отметить, что закупки "Ценотрэнерго" - не единственный скандал из последних. Компанию обвиняют и в том, что она торгует "воздухом", убивая тем самым атомную энергетику и "Энергоатом". При этом заработки "Центрэнерго" на этих схемах могут достигать миллиардных сумм, говорят журналисты-расследователи.

Но возвращаясь к основной теме, остаются открытыми другие вопросы, о которых стороны сейчас умалчивают:

- Если бы Кабмин и Минэнерго не подняли вопрос вывода украинских шахт из простоя летом, как "Центрэнерго" собирался проходить отопительный сезон?

- Если для него сейчас кажется невозможной закупка угля по цене дешевле газа, то чем был намерен запасаться "Центрэнерго" и его ТЭС на зиму?

- Если "Центрэнерго" фактически банкрот, то кто должен ответить за умышленное доведение генерирующей компании до банкротства?

На все эти вопросы УНН рассчитывает получить ответы от Фонда госимущества и Центрэнерго, и оставляет за ними право на реплику и комментирование вышеописанной ситуации.

Также отметим, что на момент подготовки материала "Центрэнерго" не предоставил информацию о цене закупок газа и угля.