Намагався перепливти Тису: у Румунії знайшли тіло загиблого українця
Київ • УНН
Тіло загиблого чоловіка знайшли навпроти ділянки відділу прикордонної служби «Мамалига» на березі річки Прут
Поблизу румунського кордону знайшли тіло українця, який загинув при незаконному перетині кордону. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
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Зазначається, що Україна отримала інформацію про загиблого від румунських колег.
Він виявився громадянином України 1982 року народження, жителем Харківської області. Тіло знайшли навпроти ділянки відділу прикордонної служби "Мамалига" на березі річки Прут
Прикордонники підкреслюють, що річкова ділянка Тиси – небезпечна для життя та здоровʼя. Вони також закликали українців відмовитись від спроб незаконного перетину кордону.
Нагадаємо
Минулого місяця українські прикордонники врятували чоловіка з річки Тиса. Шахраї запропонували чоловіку нелегально перетнути кордон з Румунією водним шляхом, за послугу взяли $5 тисяч.
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