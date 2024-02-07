Пытался переплыть Тису: в Румынии нашли тело погибшего украинца
Тело погибшего мужчины нашли напротив участка отдела пограничной службы "Мамалыга" на берегу реки Прут.
МУС блокирует попытку Украины добиться суда по преступлениям рф - The Guardian
МУС блокирует попытку Украины создать специализированный международный трибунал для суда над российскими лидерами за преступления, совершенные на территории Украины.
Мировые поставки пропаренного риса могут столкнуться с трудностями из-за потенциальных планов Индии - Bloomberg
Индия может продлить действие 20% экспортной пошлины на пропаренный рис, чтобы снизить продовольственную инфляцию в преддверии национальных выборов.
ЕС будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо - Боррель
Высокий представитель ЕС заявил, что ЕС предоставит Украине всю необходимую поддержку как можно быстрее, в том числе более 1 миллиона боеприпасов до конца года.
В Италии продолжаются фермерские протесты: аграрии требуют ужесточения регулирования импорта
Итальянские фермеры протестуют в Риме с тракторами, требуя ужесточения регулирования импорта. Аграрии указывают, что за прошлый год их прибыль упала на 70% из-за роста стоимости технических средств и расходов, связанных с машинами.
До конца года ЕС передаст украинским войскам более 1 млн снарядов - Боррель
По словам Жозепа Борреля, Верховного представителя ЕС по иностранным делам, Европейский союз планирует передать 1 145 000 снарядов украинским войскам до конца 2022 года.
Инспекторы МАГАТЭ провели проверку в Институте ядерных исследований НАН Украины
Представители МАГАТЭ провели инспекцию в Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины, чтобы убедиться в отсутствии незадекларированной ядерной деятельности и отобрали пробы окружающей среды.
Обсудили охрану границы с непризнанным Приднестровьем: Клименко встретился с министром МВД Молдовы
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился со своим молдавским коллегой Адрианом Эфросом, чтобы обсудить вопросы нелегальной миграции, организованной преступности и безопасности границ, особенно вдоль границы с Приднестровьем.
Гендиректор МАГАТЭ провел оценку по уровню персонала и защите во время четвертого визита на Запорожскую АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил свой четвертый визит на Запорожскую АЭС, где он оценил соблюдение принципов безопасности МАГАТЭ, а также состояние систем энергоснабжения, охлаждения и уровень персонала на станции.
Кулеба о 13-м пакете санкций ЕС против рф: работаем над тем, чтобы он был содержательным
Украина подталкивает ЕС к усилению санкций против россии путем запрета товаров, которые используются в производстве ракет и беспилотников, чтобы ограничить военный потенциал россии.