Пытался переплыть Тису: в Румынии нашли тело погибшего украинца

Вблизи румынской границы нашли тело украинца, который погиб при незаконном пересечении границы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Украина получила информацию о погибшем от румынских коллег.

Он оказался гражданином Украины 1982 года рождения, жителем Харьковской области. Тело нашли напротив участка отдела пограничной службы "Мамалыга" на берегу реки Прут - рассказали в ГПСУ.

Пограничники подчеркивают, что речной участок Тисы - опасен для жизни и здоровья. Они также призвали украинцев отказаться от попыток незаконного пересечения границы.

Напомним

В прошлом месяце украинские пограничники спасли мужчину из реки Тиса. Мошенники предложили мужчине нелегально пересечь границу с Румынией водным путем, за услугу взяли $5 тысяч.

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