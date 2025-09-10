"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку

Рішення Національного банку України про позбавлення банку "Конкорд" банківської ліцензії було несподіваним. Виведення прибуткової фінансової установи з ринку досі супроводжується порушеннями прав його акціонерів. Співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла про те, як дізналася про відключення банку та як відбувається процес його ліквідації, пише УНН.

Вимкнули рубильник

Національний банк України 1 серпня 2023 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "Конкорда", посилаючись на порушення у вигляді "міс-кодингу". Це — некоректне кодування транзакцій після легалізації азартних ігор в Україні. Проте "Конкорд" постійно виконував вимоги міжнародних платіжних систем Mastercard і Visa та не мав штрафів або зауважень за останні два роки своєї роботи.

За словами Юлії Сосєдки, вона дізналася про рішення Національного банку, перебуваючи за кордоном. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вона з шістьма дітьми втекла від війни до Ізраїлю.

У банку була перевірка, і нам закидають операції, які не врегульовані у правовому полі (поняття міс-кодингу немає в українському законодавстві — ред.)... Ці операції пов’язані з еквайрингом. При цьому, Нацбанк ставить нам у провину ці операції, а безпосередньо Visa і Mastercard, тобто ті, хто моніторить ці операції, — у них до нас немає жодних претензій - розповіла Юлія Сосєдка в інтерв’ю YouTube-каналу «Птиця Фенікс».

За її словами, платіжна система Visa навпаки тоді визнала "Конкорд" найтехнологічнішим банком-принципалом в Україні, тобто банком-посередником між системою і рештою не таких передових банків.

"Вони нас повністю визнають, обирають нас як найкращих своїх партнерів, вони з нами співпрацюють", — пояснила Юлія Сосєдка.

Проте Нацбанк, вважаючи, що в роботі банку допущено помилку, проігнорував цей факт і вирішив одразу застосувати найжорсткіші заходи щодо "Конкорда".

Розуміючи відповідальність перед своїми клієнтами й щоб не зупиняти роботу банку, "Конкорд" сплатив великий штраф, нарахований регулятором, і паралельно готував документи для оскарження цієї санкції. При цьому керівництво постійно контактувало зі своїм куратором із НБУ.

Після цього відбулася нарада з Національним банком, під час якої голова правління "Конкорда" представив регулятору новий план розвитку фінансової установи, який виключав можливість еквайрингу. Юлія Соседка зазначає, що після цієї зустрічі акціонери були впевнені, що банк продовжить свій подальший технологічний розвиток, тим більше що питання еквайрингу не було врегульоване в законодавстві.

Нацбанк відключив "Конкорд" від системи електронних платежів перед нарадою, але картки ще продовжували працювати.

"Увечері наші картки стали недійсними. Нам просто вимкнули рубильник, нам просто вимкнули рубильник", — згадує Юлія Соседка.

Через ліквідацію банку понад тисяча людей залишилися без роботи. Крім того, через це рішення Нацбанку постраждала Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Юлією та Оленою Соседками. Весь старший менеджмент відраховував 10% своїх зарплат на благодійність, також Біржі допомагав і сам банк.

"ДоброДій" продовжує допомагати важкохворим дітям, а також Силам оборони, але після ліквідації "Конкорда", за словами Юлії Соседки, це стало робити складніше.

Процес ліквідації

За час ліквідації "Конкорд" повністю розрахувався з усіма — вкладниками, приватними підприємцями, юридичними особами та іншими. Не повернули кошти поки що лише акціонерам зі статутного фонду.

Ми виграли два суди — суд першої інстанції, апеляційний суд — з приводу того, що Нацбанк незаконно позбавив нас ліцензії. Нацбанк подав у Верховний суд, і Верховний суд нам відмовив. З абсолютно знущальним формулюванням — нам відмовили тому, що ми не мали права подавати до суду на Нацбанк. Нам відмовили не по суті. Вони так і написали. Ми говоримо — а як же права акціонерів? Я акціонер, але я така ж людина, чому я не маю права судитися? Тим більше, суд першої інстанції визнав правоту, як і суд другої інстанції - розповіла Юлія Сосєдка.

За її словами, вона це переживає трохи легше, ніж її сестра, співзасновниця "Конкорда" Олена Сосєдка. Юлія Сосєдка зазначила, що впоратися з ситуацією їм допомагає материнство — і Олена, і Юлія багатодітні матері, які мають статус "Мати-героїня".

"Дуже важко. Де вона (Олена — ред.) знаходить сили усміхатися? Ну, мабуть, діти, так само, як і в мене. Тому що ми ще й матусі, ми такі плідні вийшли. У мене шестеро дітей, у Леночки теж шестеро. П’ятеро і доросла прийомна донька, яку вона всиновила, коли дівчинці вже було 11 років. Ну, загалом, от така історія. От така дика історія", — зазначила Юлія Сосєдка.

Додатково

Акціонери українських банків не мають правових інструментів для захисту бізнесу через необмежену владу НБУ та ФГВФО. Верховний Суд закрив справу банку "Конкорд", скасувавши рішення нижчих інстанцій.