08:44
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 9404 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 12330 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 19294 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 15749 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 42447 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 84778 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 72440 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 82754 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 34448 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка

Киев • УНН

 • 1006 просмотра

Соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала о неожиданном решении НБУ по ликвидации банка из-за "мис-кодинга", несмотря на отсутствие претензий от Visa и Mastercard. Банк выиграл два суда, но Верховный Суд отказал в рассмотрении дела, ссылаясь на отсутствие права акционеров подавать иски к Нацбанку.

"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка

Решение Национального банка Украины о лишении банка "Конкорд" банковской лицензии было неожиданным. Вывод прибыльного финансового учреждения с рынка до сих пор сопровождается нарушениями прав его акционеров. Соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала о том, как узнала об отключении банка и как происходит процесс его ликвидации, пишет УНН.

Выключили рубильник

Национальный банк Украины 1 августа 2023 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Конкорда", ссылаясь на нарушение в виде "мис-кодинга". Это — некорректное кодирование транзакций после легализации азартных игр в Украине. Однако "Конкорд" постоянно выполнял требования международных платежных систем Mastercard и Visa и не имел штрафов или замечаний за последние два года своей работы.

По словам Юлии Соседки, она узнала о решении Национального банка, находясь за границей. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину она с шестью детьми бежала от войны в Израиль.

В банке была проверка, и нам вменяют операции, которые не урегулированы в правовом поле (понятия мис-кодинга нет в украинском законодательстве — ред.)... Эти операции связаны с эквайрингом. При этом, Нацбанк ставит нам в вину эти операции, а непосредственно Visa и Mastercard, то есть те, кто мониторит эти операции, — у них к нам нет никаких претензий

- рассказала Юлия Соседка в интервью YouTube-каналу «Птица Феникс».

По ее словам, платежная система Visa наоборот тогда признала "Конкорд" самым технологичным банком-принципалом в Украине, то есть банком-посредником между системой и остальными не такими передовыми банками.

"Они нас полностью признают, выбирают нас как лучших своих партнеров, они с нами сотрудничают", — пояснила Юлия Соседка.

Однако Нацбанк, считая, что в работе банка допущена ошибка, проигнорировал этот факт и решил сразу применить самые жесткие меры в отношении "Конкорда".

Понимая ответственность перед своими клиентами и чтобы не останавливать работу банка, "Конкорд" уплатил крупный штраф, начисленный регулятором, и параллельно готовил документы для оспаривания этой санкции. При этом руководство постоянно контактировало со своим куратором из НБУ.

После этого состоялось совещание с Национальным банком, во время которого председатель правления "Конкорда" представил регулятору новый план развития финансового учреждения, который исключал возможность эквайринга. Юлия Соседка отмечает, что после этой встречи акционеры были уверены, что банк продолжит свое дальнейшее технологическое развитие, тем более что вопрос эквайринга не был урегулирован в законодательстве.

Нацбанк отключил "Конкорд" от системы электронных платежей перед совещанием, но карты еще продолжали работать.

"Вечером наши карты стали недействительными. Нам просто выключили рубильник, нам просто выключили рубильник", — вспоминает Юлия Соседка.

Из-за ликвидации банка более тысячи человек остались без работы. Кроме того, из-за этого решения Нацбанка пострадала Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Юлией и Еленой Соседками. Весь старший менеджмент отчислял 10% своих зарплат на благотворительность, также Бирже помогал и сам банк.

"ДоброДій" продолжает помогать тяжелобольным детям, а также Силам обороны, но после ликвидации "Конкорда", по словам Юлии Соседки, это стало делать сложнее.

Процесс ликвидации

За время ликвидации "Конкорд" полностью рассчитался со всеми — вкладчиками, частными предпринимателями, юридическими лицами и другими. Не вернули средства пока только акционерам из уставного фонда.

Мы выиграли два суда — суд первой инстанции, апелляционный суд — по поводу того, что Нацбанк незаконно лишил нас лицензии. Нацбанк подал в Верховный суд, и Верховный суд нам отказал. С абсолютно издевательской формулировкой — нам отказали потому, что мы не имели права подавать в суд на Нацбанк. Нам отказали не по существу. Они так и написали. Мы говорим — а как же права акционеров? Я акционер, но я такой же человек, почему я не имею права судиться? Тем более, суд первой инстанции признал правоту, как и суд второй инстанции

- рассказала Юлия Соседка.

По ее словам, она это переживает немного легче, чем ее сестра, соучредительница "Конкорда" Елена Соседка. Юлия Соседка отметила, что справиться с ситуацией им помогает материнство — и Елена, и Юлия многодетные матери, имеющие статус "Мать-героиня".

"Очень тяжело. Где она (Елена — ред.) находит силы улыбаться? Ну, наверное, дети, так же, как и у меня. Потому что мы еще и мамочки, мы такие плодовитые получились. У меня шестеро детей, у Леночки тоже шестеро. Пятеро и взрослая приемная дочь, которую она удочерила, когда девочке уже было 11 лет. Ну, в общем, вот такая история. Вот такая дикая история", — отметила Юлия Соседка.

Дополнительно

Акционеры украинских банков не имеют правовых инструментов для защиты бизнеса из-за неограниченной власти НБУ и ФГВФО. Верховный Суд закрыл дело банка "Конкорд", отменив решения нижестоящих инстанций.

Лилия Подоляк

Конкорд Банк
Елена Соседка
Mastercard
Израиль
благотворительность
Национальный банк Украины
Украина