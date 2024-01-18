"Дефіцит боєприпасів - дуже актуальна проблема" - Умеров подякував Франції за лідерство в артилерійській коаліції
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умеров подякував Франції та її міністру збройних сил Себастьяну Лекорню за лідерство в артилерійській коаліції.
Міністр оборони України Рустем Умеров подякував французьким партнерам і міністру збройних сил Франції Себастьяну Лекорню за лідерство в артилерійській коаліції. Адже дефіцит боєприпасів – дуже актуальна проблема, з якою зараз стикаються наші Збройні Сили України, передає УНН.
Я вдячний нашим французьким партнерам і Міністру збройних сил Франції Себастьяну Лекорню за лідерство в артилерійській коаліції. Дефіцит боєприпасів – дуже актуальна проблема, з якою зараз стикаються наші Збройні Сили. Артилерійська коаліція націлена на вирішення цього питання. Нам потрібно посилити обороноздатність України, щоб захистити вільний світ від російського зла
Він нагадав, що Лекорню оголосив, що Франція поставить 6 Caesars найближчими тижнями й здатна виготовити 72 додаткові у 2024 році для України.
Доповнення
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