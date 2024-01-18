"Дефіцит боєприпасів - дуже актуальна проблема" - Умеров подякував Франції за лідерство в артилерійській коаліції

Міністр оборони України Рустем Умеров подякував французьким партнерам і міністру збройних сил Франції Себастьяну Лекорню за лідерство в артилерійській коаліції. Адже дефіцит боєприпасів – дуже актуальна проблема, з якою зараз стикаються наші Збройні Сили України, передає УНН.

Я вдячний нашим французьким партнерам і Міністру збройних сил Франції Себастьяну Лекорню за лідерство в артилерійській коаліції. Дефіцит боєприпасів – дуже актуальна проблема, з якою зараз стикаються наші Збройні Сили. Артилерійська коаліція націлена на вирішення цього питання. Нам потрібно посилити обороноздатність України, щоб захистити вільний світ від російського зла