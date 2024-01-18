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"Дефіцит боєприпасів - дуже актуальна проблема" - Умеров подякував Франції за лідерство в артилерійській коаліції

"Дефіцит боєприпасів - дуже актуальна проблема" - Умеров подякував Франції за лідерство в артилерійській коаліції

Київ • УНН

 • 26188 перегляди

Міністр оборони України Рустем Умеров подякував Франції та її міністру збройних сил Себастьяну Лекорню за лідерство в артилерійській коаліції.

Міністр оборони України Рустем Умеров подякував французьким партнерам і міністру збройних сил Франції Себастьяну Лекорню за лідерство в артилерійській коаліції. Адже дефіцит боєприпасів – дуже актуальна проблема, з якою зараз стикаються наші Збройні Сили України, передає УНН.

Я вдячний нашим французьким партнерам і Міністру збройних сил Франції Себастьяну Лекорню за лідерство в артилерійській коаліції. Дефіцит боєприпасів – дуже актуальна проблема, з якою зараз стикаються наші Збройні Сили. Артилерійська коаліція націлена на вирішення цього питання. Нам потрібно посилити обороноздатність України, щоб захистити вільний світ від російського зла

- написав Умеров в Х.

Він нагадав, що Лекорню оголосив, що Франція поставить 6 Caesars найближчими тижнями й здатна виготовити 72 додаткові у 2024 році для України.

Доповнення

У Франції заявили, що будуть постачати Україні щомісяця близько 50 керованих авіабомб AASM Hammer (A2SM) до кінця 2024 року.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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