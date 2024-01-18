"Дефицит боеприпасов - очень актуальная проблема" - Умеров поблагодарил Францию за лидерство в артиллерийской коалиции

Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил французских партнеров и министра вооруженных сил Франции Себастьяну Лекорню за лидерство в артиллерийской коалиции. Ведь дефицит боеприпасов - очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши Вооруженные Силы Украины, передает УНН.

Я благодарен нашим французским партнерам и Министру вооруженных сил Франции Себастьяну Лекорню за лидерство в артиллерийской коалиции. Дефицит боеприпасов - очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши Вооруженные Силы. Артиллерийская коалиция нацелена на решение этого вопроса. Нам нужно усилить обороноспособность Украины, чтобы защитить свободный мир от российского зла - написал Умеров в Х.

Он напомнил, что Лекорню объявил, что Франция поставит 6 Caesars в ближайшие недели и способна изготовить 72 дополнительных в 2024 году для Украины.

Дополнение

Во Франции заявили, что будут поставлять Украине ежемесячно около 50 управляемых авиабомб AASM Hammer (A2SM) до конца 2024 года.

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