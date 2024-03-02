"Нам потрібно більше ППО від партнерів": Зеленський показав кадри наслідків нічної атаки рф
Київ • УНН
Зеленський відреагував на нічну атаку російських безпілотників на українські міста, показавши відео пошкоджень і закликавши партнерів надати більше систем протиповітряної оборони, щоб захистити цивільне населення від подальшого терору.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку російських військ, показавши відео з місця удару і вказавши, що Україні потрібно більше ППО від партнерів, пише УНН.
росія продовжує воювати із цивільними людьми. Нічна атака "шахедів": Харків, Одеса, міста Сумщини. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир. Наразі відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким загиблих
З його слів, пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. "Усі служби на місці. Людям надається вся необхідна допомога. Дякую кожному, хто залучений!" - наголосив Президент.
Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя
В Одесі з-під завалів зруйнованого російським безпілотником будинку врятовано чоловіка02.03.24, 08:45 • 33028 переглядiв