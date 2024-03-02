В Одесі з-під завалів зруйнованого російським безпілотником будинку врятовано чоловіка
Київ • УНН
Рятувальники витягли притомного чоловіка з-під завалів в Одесі. Лікарі оглядають його, пошуки та розбір завалів тривають.
В Одесі з-під завалів дістали чоловіка, його оглядають медики. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Рятувальникам вдалося дістати чоловіка з-під завалів у Одесі.
У момент атаки ворожого дрону він перебував у підвалі.
Чоловік свідомий, його зараз оглядають медики.
Продовжуються пошуки та розбір завалів.
Нагадаємо
У місті Одеса російські терористи зруйнували 9-поверховий будинок. Загинули щонайменше дві особи, а ще сімох людей травмовано, включаючи дитину та вагітну.
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