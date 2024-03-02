Атака в Одесі: 2 людей загинули, 7 отримали поранення, 7 мешканців не виходять на зв’язок
Київ • УНН
9-поверховий будинок в Одесі був зруйнований російським обстрілом, в результаті якого 2 людей загинули і 7 отримали поранення. Також 7 мешканців будівлі не виходять на зв’язок.
У результаті атаки російських терористів у Одесі зруйновано 9-поверховий будинок, загинули дві особи, сім постраждали. Також 7 мешканців будівлі не виходять на зв’язок.
Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
Деталі
У місті Одеса російські терористи зруйнували 9-поверховий будинок. Загинули щонайменше дві особи, а ще сімох людей травмовано, включаючи дитину та вагітну.
Рятувальна операція триває, пошуки ускладнені тим, що на зв'язок не виходять 7 мешканців будівлі.
Додамо
До урегулювання трагедії залучені кінологи, а психологи надали підтримку понад півсотні людям. Додатково розгорнуто пункти обігріву для тих, хто залишився без теплопостачання внаслідок обстрілу.
У Одесі атака рф призвела до загибелі однієї людини та поранення 7, включаючи вагітну жінку та дитину02.03.24, 05:29 • 110752 перегляди