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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Атака в Одесі: 2 людей загинули, 7 отримали поранення, 7 мешканців не виходять на зв’язок

Київ • УНН

 • 34874 перегляди

9-поверховий будинок в Одесі був зруйнований російським обстрілом, в результаті якого 2 людей загинули і 7 отримали поранення. Також 7 мешканців будівлі не виходять на зв’язок.

Атака в Одесі: 2 людей загинули, 7 отримали поранення, 7 мешканців не виходять на зв’язок

У результаті атаки російських терористів у Одесі зруйновано 9-поверховий будинок, загинули дві особи, сім постраждали. Також 7 мешканців будівлі не виходять на зв’язок.

Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

У місті Одеса російські терористи зруйнували 9-поверховий будинок. Загинули щонайменше дві особи, а ще сімох людей травмовано, включаючи дитину та вагітну.

Рятувальна операція триває, пошуки ускладнені тим, що на зв'язок не виходять 7 мешканців будівлі.

Додамо

До урегулювання трагедії залучені кінологи, а психологи надали підтримку понад півсотні людям. Додатково розгорнуто пункти обігріву для тих, хто залишився без теплопостачання внаслідок обстрілу.

У Одесі атака рф призвела до загибелі однієї людини та поранення 7, включаючи вагітну жінку та дитину02.03.24, 05:29 • 110752 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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