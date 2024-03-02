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Атака в Одессе: 2 человека погибли, 7 получили ранения, 7 жителей не выходят на связь

Атака в Одессе: 2 человека погибли, 7 получили ранения, 7 жителей не выходят на связь

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 05:36  •  11697 просмотра

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9-этажный дом в Одессе был разрушен российским обстрелом, в результате которого 2 человека погибли и 7 получили ранения. Также 7 жильцов здания не выходят на связь.

В результате атаки российских террористов в Одессе разрушен 9-этажный дом, погибли два человека, семь пострадали. Также 7 жителей здания не выходят на связь. Об этом сообщает Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

В городе Одесса российские террористы разрушили 9-этажный дом. Погибли по меньшей мере два человека, а еще семь человек травмированы, включая ребенка и беременную.

Спасательная операция продолжается, поиски осложнены тем, что на связь не выходят 7 жителей здания.

Добавим

К урегулированию трагедии привлечены кинологи, а психологи оказали поддержку более полусотни людей. Дополнительно развернуты пункты обогрева для тех, кто остался без теплоснабжения в результате обстрела.

В Одессе атака рф привела к гибели одного человека и ранению 7, включая беременную женщину и ребенка2 марта 2024, 03:29 • 27061 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
ihor-klymenkoИгорь Клименко
ukrainaУкраина
odessaОдесса
Атака в Одесі: 2 людей загинули, 7 отримали поранення, 7 мешканців не виходять на зв’язок
Attack in Odesa: 2 people killed, 7 injured, 7 residents are not in touch
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Атака в Одессе: 2 человека погибли, 7 получили ранения, 7 жителей не выходят на связь

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