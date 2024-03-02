В Одессе из-под завалов разрушенного российским беспилотником дома спасен мужчина
Киев • УНН
Спасатели вытащили в сознании мужчину из-под завалов в Одессе. Врачи осматривают его, поиски и разбор завалов продолжаются.
В Одессе из-под завалов достали мужчину, его осматривают медики. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Спасателям удалось достать мужчину из-под завалов в Одессе.
В момент атаки вражеского дрона он находился в подвале.
Мужчина в сознании, его сейчас осматривают медики.
Продолжаются поиски и разбор завалов.
Напомним,
В городе Одесса российские террористы разрушили 9-этажный дом. Погибли по меньшей мере два человека, а еще семь человек травмированы, включая ребенка и беременную.
Атака в Одессе: 2 человека погибли, 7 получили ранения, 7 жителей не выходят на связь2 марта 2024, 05:36 • 23164 просмотра
В Одессе из-под завалов разрушенного российским беспилотником дома спасен мужчина
Спасатели вытащили в сознании мужчину из-под завалов в Одессе. Врачи осматривают его, поиски и разбор завалов продолжаются.
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