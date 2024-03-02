В Одессе из-под завалов разрушенного российским беспилотником дома спасен мужчина

2 марта: День компакт-диска, Международный день спасения кошек

Сегодня, второго марта, отмечается событие в честь одного из лучших изобретений в истории человечества - День компакт-диска. Первые прототипы компакт-дисков были представлены в Европе и Японии в 1979 году. Уже через год компании Philips и Sony объединили свои усилия, чтобы начать работу над компакт-дисками для широкой публики.