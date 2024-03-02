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В Одессе из-под завалов разрушенного российским беспилотником дома спасен мужчина

В Одессе из-под завалов разрушенного российским беспилотником дома спасен мужчина

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 06:45  •  18486 просмотра

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Спасатели вытащили в сознании мужчину из-под завалов в Одессе. Врачи осматривают его, поиски и разбор завалов продолжаются.

В Одессе из-под завалов достали мужчину, его осматривают медики.  Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.        

Детали

Спасателям удалось достать мужчину из-под завалов в Одессе.

В момент атаки вражеского дрона он находился в подвале.

Мужчина в сознании, его сейчас осматривают медики.

Продолжаются поиски и разбор завалов.

Напомним,

В городе Одесса российские террористы разрушили 9-этажный дом. Погибли по меньшей мере два человека, а еще семь человек травмированы, включая ребенка и беременную.

Атака в Одессе: 2 человека погибли, 7 получили ранения, 7 жителей не выходят на связь2 марта 2024, 05:36 • 23164 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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В Одесі з-під завалів зруйнованого російським безпілотником будинку врятовано чоловіка
A man rescued from the rubble of a house destroyed by a russian drone in Odesa
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