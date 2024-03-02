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"Нам нужно больше ПВО от партнеров": Зеленский показал кадры последствий ночной атаки рф

"Нам нужно больше ПВО от партнеров": Зеленский показал кадры последствий ночной атаки рф

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 07:25  •  10170 просмотра

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Зеленский отреагировал на ночную атаку российских беспилотников на украинские города, показав видео повреждений и призвав партнеров предоставить больше систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от дальнейшего террора.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку российских войск, показав видео с места удара и указав, что Украине нужно больше ПВО от партнеров, пишет УНН.

россия продолжает воевать с гражданскими людьми. Ночная атака "шахедов": Харьков, Одесса, города Сумской области. Один из вражеских дронов попал в жилой дом в Одессе. Разрушены 18 квартир. Известно о двух погибших, еще восемь человек пострадали, среди которых ребенок. Мои соболезнования семьям и близким погибших

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, поисково-спасательная операция продолжается в непрерывном режиме. "Все службы на месте. Людям оказывается вся необходимая помощь. Спасибо каждому, кто привлечен!" - подчеркнул Президент.

Нам нужно больше ПВО от партнеров. Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО - это то, что сохраняет жизни

- отметил Зеленский.

В Одессе из-под завалов разрушенного российским беспилотником дома спасен мужчина2 марта 2024, 06:45 • 18453 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
odessaОдесса
sumyСумы
kharkivХарьков
"Нам потрібно більше ППО від партнерів": Зеленський показав кадри наслідків нічної атаки рф
"We need more air defense from our partners": Zelensky shows footage of the aftermath of Russia's night attack
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