"Нам нужно больше ПВО от партнеров": Зеленский показал кадры последствий ночной атаки рф
Киев • УНН
Зеленский отреагировал на ночную атаку российских беспилотников на украинские города, показав видео повреждений и призвав партнеров предоставить больше систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от дальнейшего террора.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку российских войск, показав видео с места удара и указав, что Украине нужно больше ПВО от партнеров, пишет УНН.
россия продолжает воевать с гражданскими людьми. Ночная атака "шахедов": Харьков, Одесса, города Сумской области. Один из вражеских дронов попал в жилой дом в Одессе. Разрушены 18 квартир. Известно о двух погибших, еще восемь человек пострадали, среди которых ребенок. Мои соболезнования семьям и близким погибших
По его словам, поисково-спасательная операция продолжается в непрерывном режиме. "Все службы на месте. Людям оказывается вся необходимая помощь. Спасибо каждому, кто привлечен!" - подчеркнул Президент.
Нам нужно больше ПВО от партнеров. Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО - это то, что сохраняет жизни
В Одессе из-под завалов разрушенного российским беспилотником дома спасен мужчина2 марта 2024, 06:45 • 18453 просмотра
"Нам нужно больше ПВО от партнеров": Зеленский показал кадры последствий ночной атаки рф
Зеленский отреагировал на ночную атаку российских беспилотников на украинские города, показав видео повреждений и призвав партнеров предоставить больше систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от дальнейшего террора.
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