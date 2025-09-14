"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 20408 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 43489 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 51663 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 46683 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 58959 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 36290 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 59776 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 59784 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 37920 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36979 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
Оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин: Зеленський про російський дрон у Румунії13 вересня, 17:30 • 4400 перегляди
У рф пролунав вибух на залізничних коліях: є жертви, низка поїздів затримується13 вересня, 17:46 • 22605 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози13 вересня, 18:05 • 10363 перегляди
Підліток зарізав чоловіка через релігійний конфлікт у Харкові13 вересня, 18:12 • 10237 перегляди
Українські удари по російських НПЗ не мають підтримки Заходу - Bloomberg00:23 • 5218 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 51667 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 36375 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 37322 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 59777 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 35376 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 13208 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 59786 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 47856 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 95840 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 56167 перегляди
Актуальне
Bild
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
Dassault Rafale

"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що деякі союзники виявили готовність відправити контингент до України, усвідомивши, що зупинити росію там дешевше, ніж біля воріт ЄС. Вона порівняла ситуацію з 1938 роком і наголосила, що якщо Україна програє, безпека Європи опиниться під загрозою.

"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України

Деякі країни-союзники вже готові відправити контингент до України, бо усвідомили, що дешевше зупинити росію в Україні, ніж мати російські танки біля воріт ЄС. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Каллас, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, сьогодні ми маємо ситуацію, що нагадує 1938 рік, коли Чехословаччина просила допомоги проти нацистської Німеччини, не отримала її та потрапила до рук нацистів.

Різниця сьогодні полягає в тому, що якщо Україна програє, безпека всієї Європи опиниться під загрозою. Ми повинні показати, що ми засвоїли урок з історії

- сказала дипломатка.

Вона також підкреслила, що США можуть примусити росію до серйозних мирних переговорів.

Я не втрачаю надії, що Трамп використає свій вплив і запровадить санкції проти росії. Президент неодноразово заявляв, що відмова росії брати участь у переговорах призведе до санкцій. Звичайно, ми б вітали їхнє впровадження зараз. На думку наших американських колег, президент Трамп вважається дуже нетерплячою людиною, і якщо володимир путін намагається виграти час, ми повинні відповісти. Мир завжди вимагає двох, війна - лише одного. Україна хоче миру, американці хочуть миру, як і європейці. Єдиний, хто насміхається та зневажає всі мирні зусилля, - це володимир путін. Разом зі США ми повинні знайти способи змусити його укласти мир

- підкреслила Каллас.

Вона додала, що мета має полягати в тому, щоб "ця війна не окупилася для путіна", адже "винагорода за агресію принесе більше війни, а не менше".

Нагадаємо

Європейський Союз у п’ятницю, 12 вересня, продовжив санкції проти росії - водночас там завершують роботу над 19 пакетом санкцій, повідомила високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні11.09.25, 17:33 • 34655 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Кая Каллас
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна