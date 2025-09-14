"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України

Деякі країни-союзники вже готові відправити контингент до України, бо усвідомили, що дешевше зупинити росію в Україні, ніж мати російські танки біля воріт ЄС. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Каллас, повідомляє УНН.

За її словами, сьогодні ми маємо ситуацію, що нагадує 1938 рік, коли Чехословаччина просила допомоги проти нацистської Німеччини, не отримала її та потрапила до рук нацистів.

Різниця сьогодні полягає в тому, що якщо Україна програє, безпека всієї Європи опиниться під загрозою. Ми повинні показати, що ми засвоїли урок з історії

Вона також підкреслила, що США можуть примусити росію до серйозних мирних переговорів.

Я не втрачаю надії, що Трамп використає свій вплив і запровадить санкції проти росії. Президент неодноразово заявляв, що відмова росії брати участь у переговорах призведе до санкцій. Звичайно, ми б вітали їхнє впровадження зараз. На думку наших американських колег, президент Трамп вважається дуже нетерплячою людиною, і якщо володимир путін намагається виграти час, ми повинні відповісти. Мир завжди вимагає двох, війна - лише одного. Україна хоче миру, американці хочуть миру, як і європейці. Єдиний, хто насміхається та зневажає всі мирні зусилля, - це володимир путін. Разом зі США ми повинні знайти способи змусити його укласти мир