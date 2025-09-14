"Напоминает 1938 год": Кая Каллас смоделировала будущее Европы в случае поражения Украины
Киев • УНН
Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что некоторые союзники выразили готовность отправить контингент в Украину, осознав, что остановить Россию там дешевле, чем у ворот ЕС. Она сравнила ситуацию с 1938 годом и подчеркнула, что если Украина проиграет, безопасность Европы окажется под угрозой.
Некоторые страны-союзники уже готовы отправить контингент в Украину, потому что осознали, что дешевле остановить Россию в Украине, чем иметь российские танки у ворот ЕС. Об этом в интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики безопасности Кая Каллас, сообщает УНН.
Детали
По ее словам, сегодня мы имеем ситуацию, напоминающую 1938 год, когда Чехословакия просила помощи против нацистской Германии, не получила ее и попала в руки нацистов.
Разница сегодня заключается в том, что если Украина проиграет, безопасность всей Европы окажется под угрозой. Мы должны показать, что мы усвоили урок из истории
Она также подчеркнула, что США могут принудить Россию к серьезным мирным переговорам.
Я не теряю надежды, что Трамп использует свое влияние и введет санкции против России. Президент неоднократно заявлял, что отказ России участвовать в переговорах приведет к санкциям. Конечно, мы бы приветствовали их введение сейчас. По мнению наших американских коллег, президент Трамп считается очень нетерпеливым человеком, и если Владимир Путин пытается выиграть время, мы должны ответить. Мир всегда требует двух, война - только одного. Украина хочет мира, американцы хотят мира, как и европейцы. Единственный, кто насмехается и презирает все мирные усилия, - это Владимир Путин. Вместе с США мы должны найти способы заставить его заключить мир
Она добавила, что цель должна заключаться в том, чтобы "эта война не окупилась для Путина", ведь "вознаграждение за агрессию принесет больше войны, а не меньше".
Напомним
Европейский Союз в пятницу, 12 сентября, продлил санкции против России - в то же время там завершают работу над 19 пакетом санкций, сообщила высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.
