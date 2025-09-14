$41.310.10
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 20858 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 44592 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 52514 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 47229 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 59412 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 36422 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 60132 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 59989 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 37943 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 37000 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
"Напоминает 1938 год": Кая Каллас смоделировала будущее Европы в случае поражения Украины

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что некоторые союзники выразили готовность отправить контингент в Украину, осознав, что остановить Россию там дешевле, чем у ворот ЕС. Она сравнила ситуацию с 1938 годом и подчеркнула, что если Украина проиграет, безопасность Европы окажется под угрозой.

"Напоминает 1938 год": Кая Каллас смоделировала будущее Европы в случае поражения Украины

Некоторые страны-союзники уже готовы отправить контингент в Украину, потому что осознали, что дешевле остановить Россию в Украине, чем иметь российские танки у ворот ЕС. Об этом в интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики безопасности Кая Каллас, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, сегодня мы имеем ситуацию, напоминающую 1938 год, когда Чехословакия просила помощи против нацистской Германии, не получила ее и попала в руки нацистов.

Разница сегодня заключается в том, что если Украина проиграет, безопасность всей Европы окажется под угрозой. Мы должны показать, что мы усвоили урок из истории

- сказала дипломат.

Она также подчеркнула, что США могут принудить Россию к серьезным мирным переговорам.

Я не теряю надежды, что Трамп использует свое влияние и введет санкции против России. Президент неоднократно заявлял, что отказ России участвовать в переговорах приведет к санкциям. Конечно, мы бы приветствовали их введение сейчас. По мнению наших американских коллег, президент Трамп считается очень нетерпеливым человеком, и если Владимир Путин пытается выиграть время, мы должны ответить. Мир всегда требует двух, война - только одного. Украина хочет мира, американцы хотят мира, как и европейцы. Единственный, кто насмехается и презирает все мирные усилия, - это Владимир Путин. Вместе с США мы должны найти способы заставить его заключить мир

- подчеркнула Каллас.

Она добавила, что цель должна заключаться в том, чтобы "эта война не окупилась для Путина", ведь "вознаграждение за агрессию принесет больше войны, а не меньше".

Напомним

Европейский Союз в пятницу, 12 сентября, продлил санкции против России - в то же время там завершают работу над 19 пакетом санкций, сообщила высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине11.09.25, 17:33

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

