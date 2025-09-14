"Напоминает 1938 год": Кая Каллас смоделировала будущее Европы в случае поражения Украины

Некоторые страны-союзники уже готовы отправить контингент в Украину, потому что осознали, что дешевле остановить Россию в Украине, чем иметь российские танки у ворот ЕС. Об этом в интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики безопасности Кая Каллас, сообщает УНН.

По ее словам, сегодня мы имеем ситуацию, напоминающую 1938 год, когда Чехословакия просила помощи против нацистской Германии, не получила ее и попала в руки нацистов.

Она также подчеркнула, что США могут принудить Россию к серьезным мирным переговорам.

Я не теряю надежды, что Трамп использует свое влияние и введет санкции против России. Президент неоднократно заявлял, что отказ России участвовать в переговорах приведет к санкциям. Конечно, мы бы приветствовали их введение сейчас. По мнению наших американских коллег, президент Трамп считается очень нетерпеливым человеком, и если Владимир Путин пытается выиграть время, мы должны ответить. Мир всегда требует двух, война - только одного. Украина хочет мира, американцы хотят мира, как и европейцы. Единственный, кто насмехается и презирает все мирные усилия, - это Владимир Путин. Вместе с США мы должны найти способы заставить его заключить мир