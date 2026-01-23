Нафтовий ринок завмер, ціни стабільні: слабкий долар стримує тиск від надлишку пропозиції

$43.180.08
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів
22 січня, 14:44
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Суд рф визнав, що під час удару по крейсеру "Москва" загинули 20 людей
22 січня, 19:40
У кремлі розпочалася зустріч представників США з путіним щодо війни в Україні
22 січня, 20:39
Зеленський повертається з Давосу з домовленостями про новий пакет ППО
22 січня, 20:50
Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України
22 січня, 21:21
У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години
00:19
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
22 січня, 16:50
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
22 січня, 14:43
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
Ексклюзив
22 січня, 11:29
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко
22 січня, 10:28
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:44
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Стів Віткофф
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Європа
Білий дім
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка
22 січня, 17:56
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року
21 січня, 23:40
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині
21 січня, 18:19
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснею
21 січня, 15:49
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій
21 січня, 12:13
Нафтовий ринок завмер, ціни стабільні: слабкий долар стримує тиск від надлишку пропозиції

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Світові ціни на нафту стабільні завдяки слабкому долару та оптимізму на фінансових ринках, що нівелює побоювання щодо профіциту палива. Китайські стимули та зростання ВВП США підтримують ринок, попри прогнози МЕА про значний надлишок у 2026 році.

Нафтовий ринок завмер, ціни стабільні: слабкий долар стримує тиск від надлишку пропозиції

Світові ціни на нафту демонструють стабільність, оскільки зниження курсу американського долара та оптимізм на фінансових ринках компенсують побоювання інвесторів щодо значного профіциту палива. Попри прогнози про надлишок сировини в першому кварталі 2026 року, ринок знаходить підтримку в очікуваному стимулюванні економіки Китаю та позитивних даних про зростання ВВП США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Станом на 23 січня ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгуються поблизу позначки $60 за барель, демонструючи тенденцію до п'ятого поспіль тижневого зростання. Brent утримується на рівні близько $64 за барель. Послаблення долара США зробило нафту привабливішою для іноземних покупців, що допомогло нівелювати негатив від збільшення запасів у американських сховищах.

Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи - Bloomberg22.01.26, 02:50 • 26433 перегляди

Китайські стимули та американська економіка

Важливим фактором підтримки став сигнал від голови Народного банку Китаю Пана Гуншена, який в інтерв'ю агентству "Сіньхуа" натякнув на можливість подальшого зниження процентних ставок.

Як найбільший імпортер нафти у світі, Китай безпосередньо впливає на котирування: вливання ліквідності в його банківську систему розцінюється трейдерами як крок до зростання попиту. Водночас переглянуті дані щодо економіки США підтвердили, що вона зростає швидше, ніж прогнозувалося раніше.

Прогнози профіциту від МЕА

Попри поточну стабілізацію, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своєму січневому звіті попередило про "глибокий профіцит" у першому кварталі 2026 року. За даними аналітиків, видобуток може перевищити попит на 4,25 мільйона барелів на добу. Цей надлишок зумовлений нарощуванням потужностей країнами ОПЕК+, а також активністю бурових компаній у США, Гайані та Бразилії, що створює довгостроковий тиск на ціни. 

Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22.01.26, 06:58 • 15247 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
ОПЕК
Bloomberg
Бразилія
Китай
Сполучені Штати Америки