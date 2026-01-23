Нафтовий ринок завмер, ціни стабільні: слабкий долар стримує тиск від надлишку пропозиції

Світові ціни на нафту демонструють стабільність, оскільки зниження курсу американського долара та оптимізм на фінансових ринках компенсують побоювання інвесторів щодо значного профіциту палива. Попри прогнози про надлишок сировини в першому кварталі 2026 року, ринок знаходить підтримку в очікуваному стимулюванні економіки Китаю та позитивних даних про зростання ВВП США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Станом на 23 січня ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгуються поблизу позначки $60 за барель, демонструючи тенденцію до п'ятого поспіль тижневого зростання. Brent утримується на рівні близько $64 за барель. Послаблення долара США зробило нафту привабливішою для іноземних покупців, що допомогло нівелювати негатив від збільшення запасів у американських сховищах.

Китайські стимули та американська економіка

Важливим фактором підтримки став сигнал від голови Народного банку Китаю Пана Гуншена, який в інтерв'ю агентству "Сіньхуа" натякнув на можливість подальшого зниження процентних ставок.

Як найбільший імпортер нафти у світі, Китай безпосередньо впливає на котирування: вливання ліквідності в його банківську систему розцінюється трейдерами як крок до зростання попиту. Водночас переглянуті дані щодо економіки США підтвердили, що вона зростає швидше, ніж прогнозувалося раніше.

Прогнози профіциту від МЕА

Попри поточну стабілізацію, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своєму січневому звіті попередило про "глибокий профіцит" у першому кварталі 2026 року. За даними аналітиків, видобуток може перевищити попит на 4,25 мільйона барелів на добу. Цей надлишок зумовлений нарощуванням потужностей країнами ОПЕК+, а також активністю бурових компаній у США, Гайані та Бразилії, що створює довгостроковий тиск на ціни.

