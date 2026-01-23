Нефтяной рынок замер, цены стабильны: слабый доллар сдерживает давление от избытка предложения

Мировые цены на нефть демонстрируют стабильность, поскольку снижение курса американского доллара и оптимизм на финансовых рынках компенсируют опасения инвесторов относительно значительного профицита топлива. Несмотря на прогнозы об избытке сырья в первом квартале 2026 года, рынок находит поддержку в ожидаемом стимулировании экономики Китая и положительных данных о росте ВВП США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 23 января фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торгуются вблизи отметки $60 за баррель, демонстрируя тенденцию к пятому подряд недельному росту. Brent удерживается на уровне около $64 за баррель. Ослабление доллара США сделало нефть более привлекательной для иностранных покупателей, что помогло нивелировать негатив от увеличения запасов в американских хранилищах.

Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg

Китайские стимулы и американская экономика

Важным фактором поддержки стал сигнал от главы Народного банка Китая Пана Гуншэна, который в интервью агентству "Синьхуа" намекнул на возможность дальнейшего снижения процентных ставок.

Как крупнейший импортер нефти в мире, Китай напрямую влияет на котировки: вливание ликвидности в его банковскую систему расценивается трейдерами как шаг к росту спроса. В то же время пересмотренные данные по экономике США подтвердили, что она растет быстрее, чем прогнозировалось ранее.

Прогнозы профицита от МЭА

Несмотря на текущую стабилизацию, Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем январском отчете предупредило о "глубоком профиците" в первом квартале 2026 года. По данным аналитиков, добыча может превысить спрос на 4,25 миллиона баррелей в сутки. Этот избыток обусловлен наращиванием мощностей странами ОПЕК+, а также активностью буровых компаний в США, Гайане и Бразилии, что создает долгосрочное давление на цены.

Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы