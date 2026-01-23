Нефтяной рынок замер, цены стабильны: слабый доллар сдерживает давление от избытка предложения

$43.180.08
ukenru
01:52 • 4644 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 15107 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 28060 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 23917 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 21809 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 18388 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 18093 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 35083 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16090 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16542 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Популярные новости
Суд рф признал, что при ударе по крейсеру "Москва" погибли 20 человекPhoto22 января, 19:40 • 3334 просмотра
В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в УкраинеVideo22 января, 20:39 • 5006 просмотра
Зеленский возвращается из Давоса с договоренностями о новом пакете ПВОVideo22 января, 20:50 • 2802 просмотра
Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине22 января, 21:21 • 8428 просмотра
В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов00:19 • 3104 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 17784 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 22617 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 35081 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 27578 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 81466 просмотра
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 9642 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 28010 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 24533 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 33238 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 68241 просмотра
Нефтяной рынок замер, цены стабильны: слабый доллар сдерживает давление от избытка предложения

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Мировые цены на нефть стабильны благодаря слабому доллару и оптимизму на финансовых рынках, что нивелирует опасения относительно профицита топлива. Китайские стимулы и рост ВВП США поддерживают рынок, несмотря на прогнозы МЭА о значительном избытке в 2026 году.

Нефтяной рынок замер, цены стабильны: слабый доллар сдерживает давление от избытка предложения

Мировые цены на нефть демонстрируют стабильность, поскольку снижение курса американского доллара и оптимизм на финансовых рынках компенсируют опасения инвесторов относительно значительного профицита топлива. Несмотря на прогнозы об избытке сырья в первом квартале 2026 года, рынок находит поддержку в ожидаемом стимулировании экономики Китая и положительных данных о росте ВВП США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 23 января фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торгуются вблизи отметки $60 за баррель, демонстрируя тенденцию к пятому подряд недельному росту. Brent удерживается на уровне около $64 за баррель. Ослабление доллара США сделало нефть более привлекательной для иностранных покупателей, что помогло нивелировать негатив от увеличения запасов в американских хранилищах.

Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg22.01.26, 02:50 • 26393 просмотра

Китайские стимулы и американская экономика

Важным фактором поддержки стал сигнал от главы Народного банка Китая Пана Гуншэна, который в интервью агентству "Синьхуа" намекнул на возможность дальнейшего снижения процентных ставок.

Как крупнейший импортер нефти в мире, Китай напрямую влияет на котировки: вливание ликвидности в его банковскую систему расценивается трейдерами как шаг к росту спроса. В то же время пересмотренные данные по экономике США подтвердили, что она растет быстрее, чем прогнозировалось ранее.

Прогнозы профицита от МЭА

Несмотря на текущую стабилизацию, Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем январском отчете предупредило о "глубоком профиците" в первом квартале 2026 года. По данным аналитиков, добыча может превысить спрос на 4,25 миллиона баррелей в сутки. Этот избыток обусловлен наращиванием мощностей странами ОПЕК+, а также активностью буровых компаний в США, Гайане и Бразилии, что создает долгосрочное давление на цены. 

Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22.01.26, 06:58 • 15247 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
ОПЕК
Bloomberg L.P.
Бразилия
Китай
Соединённые Штаты