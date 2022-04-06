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Нафтопереробні заводи Китаю уникають нових угод на покупку російської нафти - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Китайські державні нафтопереробні заводи дотримуються існуючих російських нафтових контрактів, але уникають укладання нових, незважаючи на великі знижки від рф. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Нафтопереробні заводи Китаю уникають нових угод на покупку російської нафти - Reuters

Деталі

За словами двох джерел Reuters, китайські державні компанії не хочуть, щоб їх відкрито підтримувала Москва, купуючи додаткові обсяги нафти після того, як минулого місяця Вашингтон заборонив російську нафту, а Європейський союз ввів санкції проти найбільших російських експортерів "Роснафти" та "Газпром нафти".

"ДП виявляють обережність, оскільки їхні дії можуть бути розцінені як дії уряду Китаю, і жодна з них не хоче, щоб його виділяли як покупця російської нафти", - сказало одне із джерел.

Джерела очікують, що китайські державні компанії будуть дотримуватися своїх довгострокових та існуючих контрактів на постачання російської нафти, але уникатимуть нових спотових угод.

Unipec, торговий підрозділ Sinopec та провідний покупець російської нафти, останніми тижнями на регулярних внутрішніх нарадах попереджала свої глобальні команди про ризики роботи з російською нафтою.

Unipec відвантажив 500 000 тонн нафти сорту Urals із російських балтійських портів у березні, що є найбільшим обсягом за кілька місяців, поставленим "Сургутнафтогазом" на місці та в рамках експортного тендеру "Роснафти", який Unipec виграв для відвантажень у період з вересня 2021 року по березень 2022 року, згідно з даними трейдерів та судноплавних компаній.

Його останніми угодами з Urals будуть дві квітневі поставки загальним обсягом 200 000 тонн від російського виробника "Сургутнафтогаз".

За словами джерел, інші державні покупці – PetroChina, CNOOC та Sinochem – відмовилися від російської суміші ВСТО для відвантаження у травні.

За словами другого джерела, Sinopec стикається з проблемами оплати навіть за угодами, узгодженими раніше, оскільки не схильні до ризику державні банки прагнуть скоротити фінансування угод, пов'язаних із російською нафтою.

Очікується, що у травні російські постачальники - "Роснафта", "Сургутнафтогаз" і "Газпром нафта", а також незалежні виробники в особі швейцарського трейдера Paramount Energy - відвантажать із порту Козьміно рекордні 3,3 млн тонн ВСТО.

Падіння китайського імпорту російської нафти може спонукати його гігантські державні нафтопереробні заводи звернутися до альтернативних джерел, що посилить побоювання з приводу глобальних поставок, що призвело до того, що еталонні ціни на нафту марки Brent досягли 14-річного максимуму близько 140 доларів за барель на початку березня, після того, як росія вторглася до України у лютому.

З того часу ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися до рівня нижче 110 доларів після того, як Сполучені Штати та їхні союзники оголосили про плани вивільнити запаси зі стратегічних резервів.

Контекст

Останніми роками Китай та росія розвивають дедалі тісніші зв'язки, і зовсім недавно, у лютому, оголосили про "безмежне" партнерство, а Китай відмовився засудити дії росії в Україні або назвати їх війною.

Китай неодноразово критикував західні санкції проти росії.

Китай, найбільший у світі імпортер нафти, є найбільшим покупцем російської нафти обсягом 1,6 млн барелів на добу, половина з яких поставляється трубопроводами в рамках міжурядових контрактів.

До війни росія постачала 15% імпортованої Китаєм нафти - половину цього обсягу Східно-Сибірським трубопроводом і трубопроводом Атасу-Алашанькоу, а решту - танкерами зі своїх чорноморських, балтійських і далекосхідних портів.

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