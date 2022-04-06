Нефтеперерабатывающие заводы Китая избегают новых сделок на покупку российской нефти - Reuters

Детали

По словам двух источников Reuters, китайские государственные компании не хотят, чтобы их открыто поддерживала Москва, приобретая дополнительные объемы нефти после того, как в прошлом месяце Вашингтон запретил российскую нефть, а Европейский союз ввел санкции против крупнейших российских экспортеров "Роснефти" и "Газпром нефти".

"ГП проявляют осторожность, поскольку их действия могут быть расценены как действия правительства Китая, и ни одно из них не хочет, чтобы его выделяли как покупателя российской нефти", - сказал один из источников.

Источники ожидают, что китайские государственные компании будут придерживаться своих долгосрочных и существующих контрактов на поставку российской нефти, но будут избегать новых спотовых сделок.

Unipec, торговое подразделение Sinopec и ведущий покупатель российской нефти, в последние недели на регулярных внутренних совещаниях предупреждала свои глобальные команды о рисках работы с российской нефтью.

Unipec отгрузил 500 000 тонн нефти сорта Urals из российских балтийских портов в марте, что является самым большим объемом за несколько месяцев, поставленным "Сургутнефтегазом" на месте и в рамках экспортного тендера "Роснефти", который Unipec выиграл для отгрузок в период с сентября 2021 года по март 2022 года, согласно данным трейдеров и судоходных компаний.

Его последними соглашениями с Urals будут две апрельские поставки общим объемом 200 000 тонн от российского производителя "Сургутнефтегаз".

По словам источников, другие государственные покупатели - PetroChina, CNOOC и Sinochem - отказались от российской смеси ВСТО для отгрузки в мае.

По словам второго источника, Sinopec сталкивается с проблемами оплаты даже по соглашениям, согласованным ранее, поскольку не склонны к риску государственные банки стремятся сократить финансирование сделок, связанных с российской нефтью.

Ожидается, что в мае российские поставщики - "Роснефть"Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть", а также независимые производители в лице швейцарского трейдера Paramount Energy - отгрузят из порта Козьмино рекордные 3,3 млн тонн ВСТО.

Падение китайского импорта российской нефти может побудить его гигантские государственные нефтеперерабатывающие заводы обратиться к альтернативным источникам, что усилит опасения по поводу глобальных поставок, что привело к тому, что эталонные цены на нефть марки Brent достигли 14-летнего максимума около 140 долларов за баррель в начале марта, после того, как россия вторглась в Украину в феврале.

С тех пор фьючерсы на нефть марки Brent снизились до уровня ниже 110 долларов после того, как Соединенные Штаты и их союзники объявили о планах высвободить запасы из стратегических резервов.

Контекст

В последние годы Китай и россия развивают все более тесные связи, и совсем недавно, в феврале, объявили о "беспредельном" партнерстве, а Китай отказался осудить действия россии в Украине или назвать их войной.

Китай неоднократно критиковал западные санкции против россии.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, является крупнейшим покупателем российской нефти объемом 1,6 млн баррелей в сутки, половина из которых поставляется по трубопроводам в рамках межправительственных контрактов.

До войны россия поставляла 15% импортируемой Китаем нефти - половину этого объема Восточно-Сибирским трубопроводом и трубопроводом Атасу-Алашанькоу, а остальное - танкерами из своих черноморских, балтийских и дальневосточных портов.