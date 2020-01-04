Нафтогаз відреагував на зупинку подачі російської нафти до Білорусі

"Знайома історія, якої цього року нам вдалося уникнути. При чому, на прийнятних умовах, без політичних поступок і втрат. Сталося так завдяки кільком факторам", - повідомили у пресслужбі, коментуючи новину про те, що Росія припинила подачу нафти у Білорусь.

Так, зауважили в компанії, перший такий фактор – це якісна підготовка до зими перед переговорами.

"Ми залучили кошти і зробили додаткові запаси газу в підземках. Провели модернізацію нашої ГТС, щоб вона могла спокійно працювати у реверсному режимі, якщо транзит припиниться або обсяги будуть малі. І це ж треба, обсягі малі, ГТС спокійно працює у реверсному режимі і жодної катастрофи не сталося", - підкреслюють у Нафтогазі.

Другий фактор – це якісно проведений анбандлінг, за європейськими правилами, у тісній співпраці з європейськими партнерами. Третій - американські санкції, над якими ми і кілька європейських партнерів працювали кілька років.

"Санкції впровадили наприкінці грудня. І це, скажімо так, додало переговорам позитивної для нас динаміки. Наприклад, ще за кілька тижнів до того Україні пропонувалися всілякі гібридні способи погашення боргу Газпромом, щоб "врятувати обличчя". І тут ну це ж треба, отримали борг грошима. Раптово", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в концерні "Бєлнєфтєхім" повідомили, що Росія зупинила поставки нафти в Білорусь, два нафтопереробні заводи в республіці продовжують роботу, але їх завантаження знижене до мінімально допустимого рівня.

Пізніше УНН повідомили в АТ "Укртранснафта", що, незважаючи на те, що Росія зупинила поставки нафти в Білорусь, транзит російської нафти через Україну в Європу здійснюється в плановому режимі на рівні понад 40 тисяч тонн на добу.

Сьогодні "Бєлнєфтєхім" повідомив, що Білорусь домовилася про постачання першої партії російської нафти за ціною без премії.