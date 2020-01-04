Нафтогаз відреагував на зупинку подачі російської нафти до Білорусі

ukru
07:14 • 8101 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 19195 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 29348 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 108848 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 161595 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 260665 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 260539 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254927 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236158 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203925 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.7 м/с
42 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 35799 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 39004 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 59861 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 45619 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 42184 перегляди
Публікації
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 19169 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 29343 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 20913 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 45619 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 260664 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 88114 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 37588 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 142705 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 155605 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114863 перегляди
Актуальне
Нафтогаз відреагував на зупинку подачі російської нафти до Білорусі

Нафтогаз відреагував на зупинку подачі російської нафти до Білорусі

Київ • УНН

 • 18888 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. НАК "Нафтогаз України" уникнув історії із припиненням подачі нафти з Росії до Білорусі завдяки декільком факторам. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії, передає УНН.

"Знайома історія, якої цього року нам вдалося уникнути. При чому, на прийнятних умовах, без політичних поступок і втрат. Сталося так завдяки кільком факторам", - повідомили у пресслужбі, коментуючи новину про те, що Росія припинила подачу нафти у Білорусь.

Так, зауважили в компанії, перший такий фактор – це якісна підготовка до зими перед переговорами.

"Ми залучили кошти і зробили додаткові запаси газу в підземках. Провели модернізацію нашої ГТС, щоб вона могла спокійно працювати у реверсному режимі, якщо транзит припиниться або обсяги будуть малі. І це ж треба, обсягі малі, ГТС спокійно працює у реверсному режимі і жодної катастрофи не сталося", - підкреслюють у Нафтогазі.

Другий фактор – це якісно проведений анбандлінг, за європейськими правилами, у тісній співпраці з європейськими партнерами. Третій - американські санкції, над якими ми і кілька європейських партнерів працювали кілька років.

"Санкції впровадили наприкінці грудня. І це, скажімо так, додало переговорам позитивної для нас динаміки. Наприклад, ще за кілька тижнів до того Україні пропонувалися всілякі гібридні способи погашення боргу Газпромом, щоб "врятувати обличчя". І тут ну це ж треба, отримали борг грошима. Раптово", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в концерні "Бєлнєфтєхім" повідомили, що Росія зупинила поставки нафти в Білорусь, два нафтопереробні заводи в республіці продовжують роботу, але їх завантаження знижене до мінімально допустимого рівня.

Пізніше УНН повідомили в АТ "Укртранснафта", що, незважаючи на те, що Росія зупинила поставки нафти в Білорусь, транзит російської нафти через Україну в Європу здійснюється в плановому режимі на рівні понад 40 тисяч тонн на добу.

Сьогодні "Бєлнєфтєхім" повідомив, що Білорусь домовилася про постачання першої партії російської нафти за ціною без премії. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$84,195.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,036.09
Ethereum
$1,973.50