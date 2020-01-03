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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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5 марта, 17:33 • 123824 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Россия прекратила поставки нефти в Беларусь

Россия прекратила поставки нефти в Беларусь

Киев  •  УНН

 • 29862 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Россия остановила поставки нефти в Беларусь, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня. Об этом со ссылкой на данные концерна "Белнефтехим" сообщает БЕЛТА, передает УНН.

Так, загрузку до технологического минимума снизили белорусские Мозырский НПЗ и "Нафтан". В то же время сейчас идет работа над заключением январских контрактов на поставку нефти.

"Для недопущения остановки и заморозки производственных мощностей отечественных НПЗ мы вынуждены были снизить загрузку НПЗ до уровня технологического минимума", - заявили в "Белнефтехиме".

В концерне подтвердили, что поставки нефти из России остановлены. "Сейчас идет активная работа над заключением январских контрактов", - сказали в "Белнефтехиме". Там уточнили, что речь идет о поставках нефти из РФ и альтернативных источников.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти. Белорусский лидер тогда поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов. Также Лукашенко 31 декабря дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".

Как ранее сообщал УНН, Россия и Беларусь не договорились по нефти, газу и налогам.

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