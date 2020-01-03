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Росія припинила поставки нафти у Білорусь

Росія припинила поставки нафти у Білорусь

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Росія зупинила поставки нафти в Білорусь, два нафтопереробні заводи в республіці продовжують роботу, але їх завантаження знижено до мінімально допустимого рівня. Про це з посиланням на дані концерну "Белнефтехим" повідомляє БЕЛТА, передає УНН.

Так, завантаження до технологічного мінімуму знизили білоруські Мозирський НПЗ і "Нафтан". Водночас зараз йде робота над укладенням січневих контрактів на поставку нафти.

"Для недопущення зупинки і заморозки виробничих потужностей вітчизняних НПЗ ми змушені були знизити завантаження НПЗ до рівня технологічного мінімуму", - заявили в "Белнефтехим".

У концерні підтвердили, що поставки нафти з Росії зупинені. "Зараз йде активна робота над укладенням січневих контрактів", - сказали в "Белнефтехим". Там уточнили, що йдеться про постачання нафти з РФ і альтернативних джерел.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 31 грудня провів нараду з керівництвом нафтохімічного комплексу на тему поставок і переробки нафти. Білоруський лідер тоді доручив в найближчі години завершити переговори господарюючих суб'єктів Білорусі та Росії і укласти контракти на поставку нафти в країну з метою забезпечення безперебійної роботи двох нафтопереробних заводів. Також Лукашенко 31 грудня дав доручення забезпечити вже в найближчі дні поставку нафти з альтернативних джерел. Перш за все йдеться про постачання залізничним транспортом з портів на Балтиці, а також про задіювання для альтернативних поставок нафтопроводу "Дружба".

Як раніше повідомляв УНН, Росія і Білорусь не домовилися щодо нафти, газу і податків.

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