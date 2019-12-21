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Россия и Беларусь не договорились по нефти, газу и налогам

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Россия и Беларусь пока не согласовали ряд спорных вопросов в рамках программы экономической интеграции двух государств. После проведения в пятницу, 20 декабря, в Санкт-Петербурге очередного раунда переговоров по интеграционного плана между президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко остались нерешенные моменты. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Речь идет о "три блока вопросов" - в нефтяной, газовой и налоговой сферах, - что "блокируют финальные договоренности", заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. В то же время он отметил, что полностью согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни и регулированию алкогольного рынка.

Незадолго до встречи лидеров двух государств стало известно о согласовании схемы компенсаций для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Россия в 2019 году начала налоговый маневр, заключается в постепенном сведении к нулю экспортных пошлин на нефть. Белорусская сторона оценила свои потери от него в 2019-2024 годах примерно в 11 млрд долларов США.

Переговоры Путина и Лукашенко начались в декабре 2018 года. В сентябре 2019 премьер-министры двух стран парафировали программу экономической интеграции. 7 декабря главы обоих государств провели встречу в Сочи, однако соглашения об углублении интеграции не подписали.

Предыдущий текст договоренностей не представлен официально. По информации ряда СМИ, речь идет о более тесном экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Предполагается также частичное объединение систем банковского надзора, введение единого внешнеторгового режима, единых правил в таможенной и энергетической сферах.

Напомним, объявленный курс на интеграцию Беларуси и России вызвал протесты в Минске.

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