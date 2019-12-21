Росія і Білорусь не домовилися щодо нафти, газу й податків

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Росія і Білорусь поки не погодили низку спірних питань у рамках програми економічної інтеграції двох держав. Після проведення у п'ятницю, 20 грудня, в Санкт-Петербурзі чергового раунду переговорів щодо інтеграційного плану між президентами Росії й Білорусі Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком залишилися невирішені моменти. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.