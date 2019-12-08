У Мінську знову пройшли протести проти інтеграції з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. 8 грудня центрі Мінська пройшла акція протесту проти "поглиблення інтеграції" Білорусі та Росії. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".
Акції протесту почалися вчора, 7 грудня. Сьогодні білоруси знову вийшли із протестом. Колона мітингувальників пройшла центром білорускої столиці. Хода закінчилася мітингом на площі Калиновського. Організатори акції закликали її учасників повернутися туди ж о 18 годині 20 грудня.
Нагадаємо, на цей день запланована зустріч президента Білорусі Олександра Лукашенка з російським лідером Володимиром Путіним, на якій вони, як очікується, обговорять подальшу інкорпорацію держав.
Учасники акції насамперед закликають лідерів двох держав не поспішати з підписанням документів, які скріплять інтеграцію країн.
Сьогоднішній мітинг пройшов під гаслом "Живе Білорусь!".
Нагадаємо, вчора, 7 грудня, Лукашенко на зустрічі з Путіним попросив ціни на газ і нафту на "рівних умовах".