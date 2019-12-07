Лукашенко на зустрічі з Путіним попросив ціни на газ і нафту на "рівних умовах"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Білорусь не просить у Росії дешевий газ або дешеву нафту, а готова купувати їх за ту ж суму, що і конкуруючі підприємства. Про це розповів президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми не просимо, як дехто каже, дешевий газ, дешеву нафту. Ми готові і по 200 дол. газ купувати, і нафту купувати не по 63 дол. за барель. Головне, щоб рівні були умови. Якщо наші підприємства купують за 200 дол., значить і конкуруючі підприємства повинні мати таку ж ціну", - сказав Лукашенко.
Він зазначив, що в іншому випадку, не вдасться створити основу відносин в межах союзної держави.
"Ми приїхали тільки для того, щоб проаналізувати хід нашого аналізу договору (про союзну державу). Не просимо нічого, не наполягаємо ні на чому. Ми домовилися давно, розвиваючи наш договір: люди і суб'єкти господарювання повинні мати рівні умови для життя і роботи. Усе! Рівні умови, більше нічого не треба", - заявив президент Білорусі.
Як повідомлялося раніше, президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися про "грандіозні плани" щодо реалізації угоди про союзну державу, які, зокрема, передбачають створення єдиного уряду і парламенту Росії і Білорусі.
Після цього Лукашенко заявив, що Білорусь ніколи не увійде до складу будь-якої держави, навіть Росії.
Президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко 7 грудня зустрічаються в Сочі. За даними пресслужби Кремля, серед тем для обговорення - перспективи поглиблення інтеграції в межах союзної держави.