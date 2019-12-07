Лукашенко на зустрічі з Путіним попросив ціни на газ і нафту на "рівних умовах"

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Білорусь не просить у Росії дешевий газ або дешеву нафту, а готова купувати їх за ту ж суму, що і конкуруючі підприємства. Про це розповів президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, передає УНН з посиланням на ТАСС.