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Лукашенко: Беларусь никогда не войдет в состав любого государства, даже РФ

Лукашенко: Беларусь никогда не войдет в состав любого государства, даже РФ

Киев  •  УНН

 • 12417 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Беларусь никогда не войдет в состав любого государства, даже России. Об этом заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, пишет УНН со ссылкой на белорусское агентство БелТА.

“Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России”, — приводит его слова агентство БелТА.

По словам главы государства, Беларусь и Россия на переговорах по развитию интеграции не обсуждают тему политического взаимодействия, включая вопрос создания единого парламента. По его информации, Лукашенко также подчеркнул, что Минск не подпишет интеграционные документы, наносящие вред Беларуси.

Лукашенко отметил, что Россия является стратегическим партнером Беларуси, а добрососедские отношения двух стран прошли проверку временем. “Скажу главное, Российская Федерация — наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем”, — добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время самое пристальное внимание приковано к белорусско-российским отношениям, а интерес к их развитию выходит далеко за пределы самих государств.

Как писал УНН Лукашенко считает , что передача Крыма Украине была ошибочной.

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