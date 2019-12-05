Лукашенко: Білорусь ніколи не увійде до складу будь-якої держави, навіть РФ

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Білорусь ніколи не увійде до складу будь-якої держави, навіть Росії. Про це заявив у четвер президент республіки Олександр Лукашенко на зустрічі з парламентаріями, пише УНН з посиланням на білоруське агентство БелТА.