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Лукашенко: Білорусь ніколи не увійде до складу будь-якої держави, навіть РФ

Київ • УНН

 • 12419 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Білорусь ніколи не увійде до складу будь-якої держави, навіть Росії. Про це заявив у четвер президент республіки Олександр Лукашенко на зустрічі з парламентаріями, пише УНН з посиланням на білоруське агентство БелТА.

“Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братської Росії”, — наводить його слова агентство БелТА.

За словами глави держави, Білорусь і Росія на переговорах з розвитку інтеграції не обговорюють тему політичної взаємодії, включаючи питання створення єдиного парламенту. За його інформацією, Лукашенко також підкреслив, що Мінськ не підпише інтеграційні документи, що завдають шкоди Білорусі.

Лукашенко зазначив, що Росія є стратегічним партнером Білорусі, а добросусідські відносини двох країн пройшли перевірку часом. “Скажу головне, Російська Федерація — наш стратегічний партнер, і там живуть наші брати. Це партнер в економічній, політичній і військовій сферах. Білорусько-російське добросусідство перевірено часом”, — додав він.

Лукашенко підкреслив, що в даний час найпильнішу увагу прикуто до білорусько-російських відносин, а інтерес до їх розвитку виходить далеко за межі самих держав.

Як писав УНН, Лукашенко вважає, що передача Криму Україні була помилковою.

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