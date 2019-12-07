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Лукашенко на встрече с Путиным попросил цены на газ и нефть на "равных условиях"

Лукашенко на встрече с Путиным попросил цены на газ и нефть на "равных условиях"

Киев  •  УНН

 • 14783 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Беларусь не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а готова покупать их за ту же сумму, что и конкурирующие предприятия. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долл. газ покупать, и нефть покупать не по 63 долл. за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долл., значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену",- сказал Лукашенко.

Он отметил, что в противном случае, не удастся создать основу отношений в рамках союзного государства.

"Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа договора (о союзном государстве). Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все! Равные условия, больше ничего не надо",- заявил президент Беларуси.

Как сообщалось ранее, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о "грандиозных планах" по реализации соглашения о союзном государстве, которые в частности предусматривают создание единого правительства и парламента России и Беларуси.

После этого Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не войдет в состав любого государства, даже России.

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко 7 декабря встречаются в Сочи. По данным пресс-службы Кремля, среди тем для обсуждения - перспективы углубления интеграции в рамках союзного государства.

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