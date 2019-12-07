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У столиці Білорусі проходить акція протесту проти інтеграції з Росією

У столиці Білорусі проходить акція протесту проти інтеграції з Росією

Київ • УНН

 • 13238 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У столиці Білорусі Мінську в суботу, 7 грудня, проходять акції протесту проти інтеграції з Росією перед зустріччю президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Белорусские новости.

"На Жовтневій площі Мінська зібралося близько 500 осіб, які виступають проти "поглибленої інтеграції" з Росією. Люди тримають біло-червоно-білі прапори", - пишуть у виданні.

З'явилися плакати з написами "Не саюзнай дзяржаве" і "Це не інтеграція - це окупація".

Повідомляється, що з 11:30 до 11:45 (з 10:30 до 10:45 - за українським часом) на ділянці від будівлі цирку до Головпоштамту уздовж проспекту Незалежності сотні людей вишикувалися в живий ланцюг, тримаючись за руки.

Правоохоронці повідомили присутнім, що акція не санкціонована і її учасники можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися про "грандіозні плани" щодо реалізації угоди про союзну державу, які, зокрема, передбачають створення єдиного уряду і парламенту Росії і Білорусі.

Після цього Лукашенко заявив, що Білорусь ніколи не увійде до складу будь-якої держави, навіть Росії.

Як повідомили раніше в пресслужбі Кремля, президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорять 7 грудня в Сочі перспективи поглиблення інтеграції в межах союзної держави.

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