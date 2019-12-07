У столиці Білорусі проходить акція протесту проти інтеграції з Росією

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У столиці Білорусі Мінську в суботу, 7 грудня, проходять акції протесту проти інтеграції з Росією перед зустріччю президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Белорусские новости.