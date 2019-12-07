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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102776 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 71083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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В столице Беларуси проходит акция протеста против интеграции с Россией

В столице Беларуси проходит акция протеста против интеграции с Россией

Киев  •  УНН

 • 13238 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В столице Беларуси Минске в субботу, 7 декабря, проходят акции протеста против интеграции с Россией перед встречей президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белорусские новости.

"На Октябрьской площади Минска собралось около 500 человек, выступающих против "углубленной интеграции" с Россией. Люди держат бело-красно-белые флаги", - пишут в издании.

Появились плакаты с надписями "Не саюзнай дзяржаве" и "Это не интеграция — это оккупация".

Сообщается, что с 11:30 до 11:45 (с 10:30 до 10:45 - по украинскому времени) на участке от здания цирка до Главпочтамта вдоль проспекта Независимости сотни людей выстроились в живую цепь, держась за руки.

Правоохранители сообщили собравшимся, что акция не санкционирована и ее участники могут быть привлечены к административной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о "грандиозных планах" по реализации соглашения о союзном государстве, которые в частности предусматривают создание единого правительства и парламента России и Беларуси.

После этого Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не войдет в состав любого государства, даже России.

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудят 7 декабря в Сочи перспективы углубления интеграции в рамках союзного государства.

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