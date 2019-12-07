В столице Беларуси проходит акция протеста против интеграции с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В столице Беларуси Минске в субботу, 7 декабря, проходят акции протеста против интеграции с Россией перед встречей президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белорусские новости.
"На Октябрьской площади Минска собралось около 500 человек, выступающих против "углубленной интеграции" с Россией. Люди держат бело-красно-белые флаги", - пишут в издании.
Появились плакаты с надписями "Не саюзнай дзяржаве" и "Это не интеграция — это оккупация".
Сообщается, что с 11:30 до 11:45 (с 10:30 до 10:45 - по украинскому времени) на участке от здания цирка до Главпочтамта вдоль проспекта Независимости сотни людей выстроились в живую цепь, держась за руки.
Правоохранители сообщили собравшимся, что акция не санкционирована и ее участники могут быть привлечены к административной ответственности.
Напомним, ранее сообщалось, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о "грандиозных планах" по реализации соглашения о союзном государстве, которые в частности предусматривают создание единого правительства и парламента России и Беларуси.
После этого Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не войдет в состав любого государства, даже России.
Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудят 7 декабря в Сочи перспективы углубления интеграции в рамках союзного государства.