Білорусь домовилася про постачання першої партії нафти з РФ за ціною без премії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Білорусь домовилася про постачання першої партії російської нафти за ціною без премії. Про це йдеться в суботньому повідомленні пресслужби концерну "Бєлнєфтєхім", передає УНН.
"Робота щодо укладення контрактів на поставку вуглеводневої сировини з Російської Федерації в Республіку Білорусь за ціною, яка виключає премію постачальникам, триває. Сьогодні оформлюються документи з російською компанією на прокачку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. Обсяг сировини, що очікується до постачання найближчим часом, а також накопичені ресурси дозволять забезпечити безупинну роботу вітчизняних нафтопереробних заводів в січні 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні в концерні повідомили, що Росія зупинила поставки нафти в Білорусь, два нафтопереробні заводи в республіці продовжують роботу, але їх завантаження знижене до мінімально допустимого рівня.
Пізніше УНН повідомили в АТ "Укртранснафта", що, незважаючи на те, що Росія зупинила поставки нафти в Білорусь, транзит російської нафти через Україну в Європу здійснюється в плановому режимі на рівні понад 40 тис. тонн на добу.