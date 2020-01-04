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Білорусь домовилася про постачання першої партії нафти з РФ за ціною без премії

Білорусь домовилася про постачання першої партії нафти з РФ за ціною без премії

Київ • УНН

 • 20179 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Білорусь домовилася про постачання першої партії російської нафти за ціною без премії. Про це йдеться в суботньому повідомленні пресслужби концерну "Бєлнєфтєхім", передає УНН.

"Робота щодо укладення контрактів на поставку вуглеводневої сировини з Російської Федерації в Республіку Білорусь за ціною, яка виключає премію постачальникам, триває. Сьогодні оформлюються документи з російською компанією на прокачку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. Обсяг сировини, що очікується до постачання найближчим часом, а також накопичені ресурси дозволять забезпечити безупинну роботу вітчизняних нафтопереробних заводів в січні 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в концерні повідомили, що Росія зупинила поставки нафти в Білорусь, два нафтопереробні заводи в республіці продовжують роботу, але їх завантаження знижене до мінімально допустимого рівня.

Пізніше УНН повідомили в АТ "Укртранснафта", що, незважаючи на те, що Росія зупинила поставки нафти в Білорусь, транзит російської нафти через Україну в Європу здійснюється в плановому режимі на рівні понад 40 тис. тонн на добу.

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