Беларусь договорилась о поставках первой партии нефти из РФ по цене без премии

"Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, которая исключает премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в концерне сообщили, что Россия остановила поставки нефти в Беларусь, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузки снижены до минимально допустимого уровня.

Позже УНН сообщили в АО "Укртранснафта", что, несмотря на то, что Россия остановила поставки нефти в Беларусь, транзит российской нефти через Украину в Европу осуществляется в плановом режиме на уровне более 40 тыс. тонн в сутки.