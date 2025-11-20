Нафта трохи подорожчала, але побоювання щодо надлишку стримують зростання

$42.090.00
07:11 • 8378 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 15137 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
05:15 • 13005 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
04:11 • 16051 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 32243 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 46516 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 38710 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 23025 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 52595 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 25152 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
ЗСУ показали збиття мобільною групою ворожої ракети "Калібр" з ПЗРК на Хмельниччині
19 листопада, 22:53
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн
19 листопада, 23:28
У Тернополі розгорнуті й безперервно функціонують "Пункти незламності" після російської атаки
20 листопада, 00:33
Не "все пропало", а "ми пройдемо цей період": Буданов - про нинішню зиму для України
20 листопада, 01:02
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа
03:05
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри
08:12
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машині
07:11
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкція
19 листопада, 14:12
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Марко Рубіо
Ігор Клименко
Україна
Сполучені Штати Америки
Тернопіль
Нью-Йорк
Крим
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн
19 листопада, 23:28
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі
19 листопада, 07:49
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"
18 листопада, 16:06
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію
18 листопада, 16:02
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту
18 листопада, 11:51
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Х-101
MIM-104 Patriot

Нафта трохи подорожчала, але побоювання щодо надлишку стримують зростання

Київ • УНН

 392 перегляди

Ціни на нафту зросли після падіння, оскільки скорочення запасів у США компенсувало спекуляції про припинення російсько-української війни. Ф'ючерси Brent та WTI відновилися в ціні після повідомлень про можливий план дій щодо припинення війни.

Нафта трохи подорожчала, але побоювання щодо надлишку стримують зростання

Ціни на нафту трохи зросли в четвер після падіння на попередній сесії, оскільки більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в Сполучених Штатах компенсувало спекуляції про те, що зусилля США щодо припинення російсько-української війни можуть збільшити пропозицію на ринку, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 20 центів, або 0,31%, до $63,72 за барель до 07:14 за Гринвічем (09:14 за Києвом), тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 22 центи, або 0,37%, до $59,66.

Обидва еталонні сорти трохи відновилися в ціні після падіння на 2,1% у середу. Падіння послідувало за повідомленням агентства Reuters про те, що США дали Україні сигнал прийняти розроблений США план дій щодо припинення війни рф проти України.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Війна в Україні
Reuters
Сполучені Штати Америки
Україна