Нафта трохи подорожчала, але побоювання щодо надлишку стримують зростання
Київ • УНН
Ціни на нафту трохи зросли в четвер після падіння на попередній сесії, оскільки більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в Сполучених Штатах компенсувало спекуляції про те, що зусилля США щодо припинення російсько-української війни можуть збільшити пропозицію на ринку, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 20 центів, або 0,31%, до $63,72 за барель до 07:14 за Гринвічем (09:14 за Києвом), тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 22 центи, або 0,37%, до $59,66.
Обидва еталонні сорти трохи відновилися в ціні після падіння на 2,1% у середу. Падіння послідувало за повідомленням агентства Reuters про те, що США дали Україні сигнал прийняти розроблений США план дій щодо припинення війни рф проти України.
Доповнюється...