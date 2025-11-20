Нефть немного подорожала, но опасения по поводу избытка сдерживают рост

$42.150.06
11:38 • 6384 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10125 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13145 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20621 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27564 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39916 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22441 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24867 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25221 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22453 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала06:32
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствия06:53
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex11:38
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого20 ноября, 15:45
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменцией09:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала06:32
Меган Маркл появилась на обложке Harper's Bazaar20 ноября, 14:45
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом доме19 ноября, 07:49
Нефть немного подорожала, но опасения по поводу избытка сдерживают рост

Киев • УНН

 • 3084 просмотра

Цены на нефть выросли после падения, поскольку сокращение запасов в США компенсировало спекуляции о прекращении российско-украинской войны. Фьючерсы Brent и WTI восстановились в цене после сообщений о возможном плане действий по прекращению войны.

Нефть немного подорожала, но опасения по поводу избытка сдерживают рост

Цены на нефть немного выросли в четверг после падения на предыдущей сессии, поскольку большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в Соединенных Штатах компенсировало спекуляции о том, что усилия США по прекращению российско-украинской войны могут увеличить предложение на рынке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 20 центов, или 0,31%, до $63,72 за баррель к 07:14 по Гринвичу (09:14 по Киеву), тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 22 цента, или 0,37%, до $59,66.

Оба эталонных сорта немного восстановились в цене после падения на 2,1% в среду. Падение последовало за сообщением агентства Reuters о том, что США дали Украине сигнал принять разработанный США план действий по прекращению войны рф против Украины.

Падение экспорта российской нефти и обвал цен ударят по военной казне москвы - Bloomberg18.11.25, 17:36 • 4639 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Война в Украине
Reuters
Соединённые Штаты
Украина