Нефть немного подорожала, но опасения по поводу избытка сдерживают рост

Цены на нефть немного выросли в четверг после падения на предыдущей сессии, поскольку большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в Соединенных Штатах компенсировало спекуляции о том, что усилия США по прекращению российско-украинской войны могут увеличить предложение на рынке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 20 центов, или 0,31%, до $63,72 за баррель к 07:14 по Гринвичу (09:14 по Киеву), тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 22 цента, или 0,37%, до $59,66.

Оба эталонных сорта немного восстановились в цене после падения на 2,1% в среду. Падение последовало за сообщением агентства Reuters о том, что США дали Украине сигнал принять разработанный США план действий по прекращению войны рф против Украины.

Падение экспорта российской нефти и обвал цен ударят по военной казне москвы - Bloomberg