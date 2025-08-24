$41.220.00
10:46 • 4696 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
09:24 • 15196 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 15961 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 20259 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 57874 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 56440 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 31043 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 54873 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34767 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 37874 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
24 серпня, 05:50 • 20259 перегляди
23 серпня, 07:20 • 57874 перегляди
Надзвичайна ситуація в Єревані: російський винищувач врізався у міську інфраструктуру

Київ

 52 перегляди

В Єревані російський винищувач врізався у залізну колону та поручні, постраждалих немає. Рух до аеропорту Еребуні тимчасово заблоковано.

Надзвичайна ситуація в Єревані: російський винищувач врізався у міську інфраструктуру

У Єревані сьогодні вночі стався інцидент за участю російського винищувача, який врізався у залізну колону та поручні на проспекті Аршакунянца. На щастя, постраждалих немає, однак рух до аеропорту Еребуні тимчасово заблоковано.

Про це повідомляє Shamshyan, пише УНН.

Деталі

ДеталіІнцидент стався близько 02:15 24 серпня. За попередньою інформацією, російський військовий літак протаранив залізну колону, а потім зачепив поручні вздовж проспекту Аршакунянца. Фотожурналіст Гагік Шамшян повідомляє, що постраждалих під час аварії немає.

Для забезпечення безпеки рух транспорту до аеропорту Еребуні тимчасово зупинили. Патрулі 1-го батальйону Єреванського міського полку МВС Вірменії, співробітники Патрульної служби поліції на чолі з командиром батальйону Гором Аракеляном та офіцери Військової поліції Міністерства оборони РА організували регулювання руху та обмежили доступ до місця інциденту.

Місцева влада та правоохоронці продовжують працювати над ліквідацією наслідків аварії та відновленням безпечного руху транспорту. Інформація про обставини падіння літака уточнюється.

Літак Condor з понад 270 пасажирами ледь не розбився через загоряння двигуна: здійснено аварійну посадку18.08.25, 02:48 • 17280 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Єреван
Вірменія