Надзвичайна ситуація в Єревані: російський винищувач врізався у міську інфраструктуру
Київ • УНН
У Єревані сьогодні вночі стався інцидент за участю російського винищувача, який врізався у залізну колону та поручні на проспекті Аршакунянца. На щастя, постраждалих немає, однак рух до аеропорту Еребуні тимчасово заблоковано.
Про це повідомляє Shamshyan, пише УНН.
ДеталіІнцидент стався близько 02:15 24 серпня. За попередньою інформацією, російський військовий літак протаранив залізну колону, а потім зачепив поручні вздовж проспекту Аршакунянца. Фотожурналіст Гагік Шамшян повідомляє, що постраждалих під час аварії немає.
Для забезпечення безпеки рух транспорту до аеропорту Еребуні тимчасово зупинили. Патрулі 1-го батальйону Єреванського міського полку МВС Вірменії, співробітники Патрульної служби поліції на чолі з командиром батальйону Гором Аракеляном та офіцери Військової поліції Міністерства оборони РА організували регулювання руху та обмежили доступ до місця інциденту.
Місцева влада та правоохоронці продовжують працювати над ліквідацією наслідків аварії та відновленням безпечного руху транспорту. Інформація про обставини падіння літака уточнюється.
