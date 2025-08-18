Літак Condor з понад 270 пасажирами ледь не розбився через загоряння двигуна: здійснено аварійну посадку
Київ • УНН
Літак Condor Airways з 273 пасажирами та 8 членами екіпажу здійснив аварійну посадку в Бріндізі через займання двигуна після зльоту з Корфу. Пасажирів розмістили в готелі, вони продовжать подорож.
Літак авіакомпанії Condor Airways з 273 пасажирами та 8 членами екіпажу здійснив аварійну посадку в італійському місті Бріндізі внаслідок займання двигуна після зльоту з грецького острова Корфу. Про це пише УНН із посиланням на In-Cyprus.
Деталі
Правий двигун Boeing 757-300 спалахнув на висоті близько 1500 футів, коли літак лише набирав висоту. Очевидці повідомляли про гучний звук, схожий на вибух. Лайнер виконував рейс DE3665 до Дюссельдорфа та перевозив переважно німецьких туристів.
Пілоти оперативно вимкнули несправний двигун та розвернули літак, а аеропорт Корфу було переведено в режим надзвичайної ситуації. Втім, екіпаж ухвалив рішення не сідати на острові, а продовжити політ з одним двигуном. Зрештою лайнер приземлився у Бріндізі, Італія.
Ми просимо вибачення за будь-які незручності, але безпека пасажирів є нашим головним пріоритетом у будь-який час
Пасажирів розмістили в готелі, а сьогодні вони мають вирушити до місця призначення.
