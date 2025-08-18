Самолет Condor с более чем 270 пассажирами едва не разбился из-за возгорания двигателя: совершена аварийная посадка

Самолет авиакомпании Condor Airways с 273 пассажирами и 8 членами экипажа совершил аварийную посадку в итальянском городе Бриндизи в результате возгорания двигателя после взлета с греческого острова Корфу. Об этом пишет УНН со ссылкой на In-Cyprus.

Детали

Правый двигатель Boeing 757-300 загорелся на высоте около 1500 футов, когда самолет только набирал высоту. Очевидцы сообщали о громком звуке, похожем на взрыв. Лайнер выполнял рейс DE3665 в Дюссельдорф и перевозил преимущественно немецких туристов.

Пилоты оперативно выключили неисправный двигатель и развернули самолет, а аэропорт Корфу был переведен в режим чрезвычайной ситуации. Впрочем, экипаж принял решение не садиться на острове, а продолжить полет с одним двигателем. В конце концов лайнер приземлился в Бриндизи, Италия.

Мы приносим извинения за любые неудобства, но безопасность пассажиров является нашим главным приоритетом в любое время - заявили в авиакомпании Condor airways.

Пассажиров разместили в отеле, а сегодня они должны отправиться к месту назначения.

