Самолет Condor с более чем 270 пассажирами едва не разбился из-за возгорания двигателя: совершена аварийная посадка

$41.450.00
48.440.00
ukenru
18:51 • 5812 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17 августа, 17:11 • 12386 просмотра
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 30241 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 60789 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 124702 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 84272 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 82194 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 66552 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54494 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248067 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.5м/с
64%
747мм
Популярные новости
Трамп распространил пост о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять большеPhoto17 августа, 15:09 • 9770 просмотра
Трамп встретится с Зеленским наедине, без лидеров стран Европы - Bild17 августа, 15:35 • 24346 просмотра
Зеленский ответил на предложения о территориальных уступках россии17 августа, 16:24 • 5790 просмотра
Израиль готовит переселение палестинцев из зон боевых действий в Секторе Газа: что известно17 августа, 16:52 • 7658 просмотра
В Израиле массовые протесты за возвращение заложников и прекращение войны в Секторе ГазаPhoto19:19 • 7062 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 60790 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 367107 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 317980 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 321298 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 327801 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Ребенок
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Франция
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 22704 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 22121 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 58014 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 47570 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 179849 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Бильд
Truth Social
Футбол
Шахед-136

Самолет Condor с более чем 270 пассажирами едва не разбился из-за возгорания двигателя: совершена аварийная посадка

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Самолет Condor Airways с 273 пассажирами и 8 членами экипажа совершил аварийную посадку в Бриндизи из-за возгорания двигателя после взлета с Корфу. Пассажиров разместили в отеле, они продолжат путешествие.

Самолет Condor с более чем 270 пассажирами едва не разбился из-за возгорания двигателя: совершена аварийная посадка

Самолет авиакомпании Condor Airways с 273 пассажирами и 8 членами экипажа совершил аварийную посадку в итальянском городе Бриндизи в результате возгорания двигателя после взлета с греческого острова Корфу. Об этом пишет УНН со ссылкой на In-Cyprus. 

Детали

Правый двигатель Boeing 757-300 загорелся на высоте около 1500 футов, когда самолет только набирал высоту. Очевидцы сообщали о громком звуке, похожем на взрыв. Лайнер выполнял рейс DE3665 в Дюссельдорф и перевозил преимущественно немецких туристов.

Пилоты оперативно выключили неисправный двигатель и развернули самолет, а аэропорт Корфу был переведен в режим чрезвычайной ситуации. Впрочем, экипаж принял решение не садиться на острове, а продолжить полет с одним двигателем. В конце концов лайнер приземлился в Бриндизи, Италия.

Мы приносим извинения за любые неудобства, но безопасность пассажиров является нашим главным приоритетом в любое время 

- заявили в авиакомпании Condor airways.

Пассажиров разместили в отеле, а сегодня они должны отправиться к месту назначения.

Экстренная посадка в Сиднее: легкомоторный самолет упал на поле для гольфа17.08.25, 14:42 • 3318 просмотров

Вероника Марченко

Новости МираПроисшествия
Италия