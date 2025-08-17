Экстренная посадка в Сиднее: легкомоторный самолет упал на поле для гольфа
Легкомоторный самолет Piper Cherokee совершил аварийную посадку на поле для гольфа Mona Vale в Сиднее. Инструктор и студент, находившиеся на борту, получили легкие травмы.
Во время учебного полета самолет совершил аварийную посадку на поле для гольфа Mona Vale в Сиднее. Инструктор и студент получили легкие травмы, пишет BBC, передает УНН.
Детали
Легкомоторный самолет Piper Cherokee потерпел крушение на поле для гольфа Mona Vale в воскресенье во время учебного полета. На борту находились инструктор и студент.
На видеозаписи видно, как самолет низко пролетает над полем, а затем резко падает на землю.
Обломки от аварии остались на траве.
Местные власти сообщили изданию Manly Observer, что и инструктор, и студент получили лишь незначительные травмы и уже получили медицинскую помощь. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.
