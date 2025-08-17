Екстрена посадка в Сіднеї: легкомоторний літак впав на поле для гольфу
Київ • УНН
Легкомоторний літак Piper Cherokee здійснив аварійну посадку на полі для гольфу Mona Vale у Сіднеї. Інструктор та студент, які перебували на борту, отримали легкі травми.
Під час навчального польоту літак здійснив аварійну посадку на полі для гольфу Mona Vale у Сіднеї. Інструктор і студент отримали легкі травми, пише BBC передає УНН.
Деталі
Легкомоторний літак Piper Cherokee зазнав аварії на полі для гольфу Mona Vale у неділю під час навчального польоту. На борту перебували інструктор та студент.
На відеозаписі видно, як літак низько пролітає над полем, а потім різко падає на землю.
Уламки від аварії залишилися на траві.
Місцева влада повідомила виданню Manly Observer, що і інструктор, і студент отримали лише незначні травми та вже отримали медичну допомогу. Причини інциденту наразі встановлюються.
