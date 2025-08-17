$41.450.00
Ексклюзив
10:14 • 6850 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
07:17 • 13043 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 101108 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 66360 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 68441 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 61265 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 51511 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 246707 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213715 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 168208 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
Меню
Популярнi новини
Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйнованоVideo17 серпня, 02:15 • 33189 перегляди
Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW17 серпня, 02:47 • 15875 перегляди
Прогноз погоди: де в Україні дощитиме в неділюPhoto17 серпня, 03:59 • 8430 перегляди
Втрати ворога: українські захисники відмінусували 900 окупантів за добу - Генштаб17 серпня, 04:35 • 3878 перегляди
ISW: Україна потребує міжнародних гарантій безпеки та миротворців для стримування агресії рф17 серпня, 04:54 • 4424 перегляди
Екстрена посадка в Сіднеї: легкомоторний літак впав на поле для гольфу

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Легкомоторний літак Piper Cherokee здійснив аварійну посадку на полі для гольфу Mona Vale у Сіднеї. Інструктор та студент, які перебували на борту, отримали легкі травми.

Екстрена посадка в Сіднеї: легкомоторний літак впав на поле для гольфу

Під час навчального польоту літак здійснив аварійну посадку на полі для гольфу Mona Vale у Сіднеї. Інструктор і студент отримали легкі травми, пише BBC передає УНН.

Деталі

Легкомоторний літак Piper Cherokee зазнав аварії на полі для гольфу Mona Vale у неділю під час навчального польоту. На борту перебували інструктор та студент.

На відеозаписі видно, як літак низько пролітає над полем, а потім різко падає на землю.

Уламки від аварії залишилися на траві.

Місцева влада повідомила виданню Manly Observer, що і інструктор, і студент отримали лише незначні травми та вже отримали медичну допомогу. Причини інциденту наразі встановлюються.

У Нідерландах через різке приземлення повітряної кулі загинула людина, 5 поранених14.08.25, 11:18 • 3072 перегляди

Альона Уткіна

Новини Світу