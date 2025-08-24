Чрезвычайная ситуация в Ереване: российский истребитель врезался в городскую инфраструктуру
Киев • УНН
В Ереване российский истребитель врезался в железную колонну и перила, пострадавших нет. Движение к аэропорту Эребуни временно заблокировано.
В Ереване сегодня ночью произошел инцидент с участием российского истребителя, который врезался в железную колонну и перила на проспекте Аршакунянца. К счастью, пострадавших нет, однако движение к аэропорту Эребуни временно заблокировано.
Об этом сообщает Shamshyan, пишет УНН.
Детали
ДеталиИнцидент произошел около 02:15 24 августа. По предварительной информации, российский военный самолет протаранил железную колонну, а затем задел перила вдоль проспекта Аршакунянца. Фотожурналист Гагик Шамшян сообщает, что пострадавших во время аварии нет.
Для обеспечения безопасности движение транспорта к аэропорту Эребуни временно остановили. Патрули 1-го батальона Ереванского городского полка МВД Армении, сотрудники Патрульной службы полиции во главе с командиром батальона Гором Аракеляном и офицеры Военной полиции Министерства обороны РА организовали регулирование движения и ограничили доступ к месту инцидента.
Местные власти и правоохранители продолжают работать над ликвидацией последствий аварии и восстановлением безопасного движения транспорта. Информация об обстоятельствах падения самолета уточняется.
