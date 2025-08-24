$41.220.00
10:46 • 4952 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
09:24 • 15479 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 16208 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 20546 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 58161 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 56547 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 31099 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 54924 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34785 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 37960 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Чрезвычайная ситуация в Ереване: российский истребитель врезался в городскую инфраструктуру

Киев • УНН

 • 428 просмотра

В Ереване российский истребитель врезался в железную колонну и перила, пострадавших нет. Движение к аэропорту Эребуни временно заблокировано.

Чрезвычайная ситуация в Ереване: российский истребитель врезался в городскую инфраструктуру

В Ереване сегодня ночью произошел инцидент с участием российского истребителя, который врезался в железную колонну и перила на проспекте Аршакунянца. К счастью, пострадавших нет, однако движение к аэропорту Эребуни временно заблокировано.

Об этом сообщает Shamshyan, пишет УНН.

Детали

ДеталиИнцидент произошел около 02:15 24 августа. По предварительной информации, российский военный самолет протаранил железную колонну, а затем задел перила вдоль проспекта Аршакунянца. Фотожурналист Гагик Шамшян сообщает, что пострадавших во время аварии нет.

Для обеспечения безопасности движение транспорта к аэропорту Эребуни временно остановили. Патрули 1-го батальона Ереванского городского полка МВД Армении, сотрудники Патрульной службы полиции во главе с командиром батальона Гором Аракеляном и офицеры Военной полиции Министерства обороны РА организовали регулирование движения и ограничили доступ к месту инцидента.

Местные власти и правоохранители продолжают работать над ликвидацией последствий аварии и восстановлением безопасного движения транспорта. Информация об обстоятельствах падения самолета уточняется.

Самолет Condor с более чем 270 пассажирами едва не разбился из-за возгорания двигателя: совершена аварийная посадка18.08.25, 02:48 • 17280 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Ереван
Армения